«Ёлка желаний» вновь дарит радость

25 декабря во Дворце детского и молодежного творчества состоялась традиционная акция «Елка желаний». Эта всероссийская акция проходит с 2018 года и позволяет исполнить желания детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в теплоте и внимании. Всего за 5 лет было исполнено около 60 тысяч желаний.

Исполнить детские мечты и подарить новогодние подарки может каждый, и очень радует, что желающих с каждым годом становится больше. Ну, а в этот раз добрыми волшебниками стали зам. главы администрации — начальник отдела образования и социальной политики Елена Сахарова, председатель Собрания депутатов Шумерлинского округа Сергей Яргунин, депутаты, директора школ, техникума, ДДМТ, заведующие детских садов, представители полиции и телеканала «Новая реальность». Каждый из них брал с новогодней елки яркий шар и зачитывал детское желание, которое обязался исполнить. В этом деле их активно стимулировали и главные исполнители желаний — Дед Мороз со Снегурочкой.



Несложно представить, как обрадуются дети, получив свои подарки. Их желания были весьма разнообразны. Это и куклы, машинки, конструкторы, наушники, наборы для творчества, крупные пазлы, умные часы и колонки и многое другое. Здорово, что под Новый год мечты действительно исполняются!

Татьяна Александрова.









Лучших учащихся Шумерлинского муниципального округа с наступающим Новым годом поздравили врип главы администрации Шумерлинского округа Татьяна Маркина

и экс-глава муниципалитета Дмитрий Головин. Они пожелали ребятам крепкого здоровья, успехов в учёбе, счастья, благополучия, удачи и исполнения всех желаний.

Подарком для ребят стал новогодний спектакль «Сказки старого фонаря». Продолжился праздник вокруг елки хороводом с Дедом Морозом и Снегурочкой, играми со сказочными персонажами.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.