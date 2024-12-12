Уважаемые шумерлинцы и гости города!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Российской Федерации!



Конституция – это фундамент, который определяет путь развития страны. В его основе — духовные ценности народа, такие, как высокие нравственные идеалы, крепкая семья, преемственность поколений, созидательный труд, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Именно поэтому 12 декабря 1993 года — это памятная дата, посвященная принятию Конституции Российской Федерации.



Конституция является гарантом гражданского мира и согласия, объединяет политические и общественные силы, закрепляя баланс основных интересов и ценностей различных слоев общества. Сегодня наша страна — свободная и великая, сила которой в единстве и сплоченности нашего многонационального народа. Наша задача — чтить и хранить духовные ценности, строить на их основе стабильное и демократическое государство для роста благосостояния людей и укрепления национальной безопасности.



Как и любовь к своей стране, настоящего гражданина отличает уважение к ее Конституции. Пусть и в дальнейшем это особое отношение объединяет всех россиян в стремлении жить в мире и согласии и способствует укреплению благополучия на нашей земле!



Сегодня, в период проведения специальной военной операции и в условиях экономических санкций, мы по-особенному относимся к таким ценностям, как единство, патриотизм, дружба народов, гуманизм. Желаю крепкого здоровья, мирного неба, благополучия вам и вашим близким!



Глава города Шумерли Э. Васильев.