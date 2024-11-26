Журналисты Чувашии сдали нормы ГТО

Сегодня коллектив редакции газеты «Вперёд» принял участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди СМИ Чувашской Республики, который проходил в Чебоксарах на стадионе «Волга».

Участников первого фестиваля ГТО среди СМИ приветствовали Глава Чувашии Олег Николаев, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Степанов, министр физической культуры и спорта Василий Петров. Они отметили важность проведения подобных мероприятий и пожелали участникам успешной сдачи нормативов ГТО.



В 2019 году ВФСК «Готов к труду и обороне» вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни», являющегося частью нацпроекта «Демография».



Несколько часов команды в сопровождении волонтеров и под зорким наблюдением спортивных судей проходили испытания с учётом возрастной группы. Не всё и не у всех получалось легко и просто. Но атмосфера спортивного праздника, на котором встретились добрые друзья и коллеги, сохранялась до конца мероприятия.

По итогам состязаний в командном зачёте призовые места распределились следующим образом: на первом месте — команда новочебоксарской газеты «Грани», на втором — коллектив «Советской Чувашии» и на третьем месте — команда ГТРК «Чувашия».

Отдельно хочется рассказать о площадке проведения фестиваля.

Стадион «Волга» совсем недавно пережил масштабную реконструкцию. Один из крупнейших в Чувашии многофункциональных спортивных комплексов был закрыт на 3 года на реконструкцию и ремонт.



Спортивные залы, просторный холл, раздевалки, душевые — всё новое, удобное, соответствует современным требованиям и адаптировано для лиц с ограниченными возможностями здоровья.







