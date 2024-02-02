Коллектив Шумерлинского районного суда Чувашской Республики выражает искренние соболезнования родным и близким Одровой Татьяны Александровны.

На 57-м году ушел из жизни замечательный человек – Одрова Татьяна Александровна.Татьяна Александровна родилась 21 октября 1967 года в г. Шумерля.

В 1995 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция» с присуждением квалификации «юрист».

С 1986 по 1996 год осуществляла трудовую деятельность в Шумерлинском районном суде, в отделе делопроизводства суда.Карьеру судьи Татьяна Александровна начала в 1997 году в Порецком районном суде Чувашской Республики.

11 августа 2003 года Указом президента Российской Федерации была назначена судьей Шумерлинского районного суда Чувашской Республики.

Татьяна Александровна была квалифицированным юристом, беспристрастным и справедливым судьей, добрым и отзывчивым человеком, посвятившей всю свою жизнь правосудию.Коллектив Шумерлинского районного суда Чувашской Республики разделяет скорбь и горечь невосполнимой утраты с родными и близкими Татьяны Александровны. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.