Без стремления нет победы

Ни одна цель, ни одно открытие не было бы достигнуто ленью и бездействием.

Это результат свершений, результат колоссального труда, ежедневной работы над собой и ошибками. Именно древнеримское выражение «Amat Victoria curam» (Победа любит старание) стало нашим девизом, благодаря которому мы были признаны абсолютными победителями во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» — мероприятии для школьников в возрасте от 7 до 14 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.

13-14 декабря в конкурсе приняли участие семиклассник школы № 1 Арсений Аношин и учитель русского языка и литературы М.В. Леванова. Их научно-исследовательская работа «Исландские саги как исторический источник» была представлена широкой аудитории в секции «Лингвистика. Литературоведение. Литературное творчество».



В условиях современной действительности, насыщенной переменами, научными открытиями, в эпоху переоценки исторических, политических, культурных и духовных ценностей идет процесс расширения исследовательского поля исторической науки. Немаловажным при этом является обретение новой источниковой базы. К вопросу изучения фольклорных произведений европейская наука обращается уже в начале 19 века. Однако исследованием этого вида источников долгое время занималась филологическая наука. В качестве же источника исторического произведения устного народного творчества начали использовать представители так называемой «новой исторической науки», но здесь основное внимание больше всего сосредоточено на эпических произведениях народов Западной Европы. Североевропейские, в частности, исландские саги, по-прежнему удел исследования филологов. Авторы работы попытались восполнить данный пробел. Члены жюри посчитали работу оригинальным творческим исследованием, результаты которого могут быть представлены в докладах на научных конференциях.



14 декабря в конференц-зале «Сатурн» ГК «Космос» состоялась церемония награждения соискателей и научных руководителей очного этапа Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». Арсению Аношину были вручены диплом за победу в конкурсе и именной золотой знак отличия «Первые шаги в науке». Научный руководитель М.В. Леванова была удостоена диплома «За подготовку победителя Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке» и именного золотого знака отличия «Наставник».



«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян», — говорил Д.И. Менделеев. Действительно, профессия учителя нас ко многому обязывает и на многое не дает разрешение. Я уверена, что семена доброго, светлого, чистого, мудрого, посаженные в детских душах, всегда будут прорастать добрыми делами и большими успехами. В этом мы, учителя, видим свое предназначение.



Без стремления нет победы. Только труд, старание, кропотливая работа могут привести нас к высоким результатам. Необходимо суметь в каждом из учеников, независимо от его характера, возрастных особенностей, достижений и способностей, зажечь этот огонь стремления, пламя которого не будет угасать на протяжении всей жизни!



М. Леванова, учитель школы № 1.