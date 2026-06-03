Дорогие заводчане! Примите искренние поздравления с 97-летием Шумерлинского завода

специализированных автомобилей!

Эти годы стали для предприятия летописью трудовой доблести, профессиональной гордости и неустанного развития.

Каждая страница этой истории написана вашими руками — инженерами, рабочими, мастерами, технологами. Благодаря вашему таланту, ответственности и преданности делу завод не только сохранил свой уникальный потенциал, но и продолжает уверенно наращивать производственные мощности, внедрять современные технологии и выпускать технику, востребованную в стране и за её пределами.



97 лет — это почти век. Это возраст зрелости, мудрости и одновременно неугасающей энергии. Мы видим, как меняется оборудование, совершенствуются процессы, приходят новые поколения специалистов, но неизменным остаётся главное наше достояние — трудовой коллектив, единая команда единомышленников.



Особая благодарность — ветеранам, которые заложили фундамент нынешних успехов и чьи традиции бережно хранит и приумножает молодёжь.



Дорогие друзья! Пусть ваша работа всегда приносит заслуженное удовлетворение, а здоровье, благополучие и гордость за общее дело станут надёжной опорой в жизни. Мы уверены, что вместе встретим вековой юбилей и продолжим славную историю нашего завода.



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».