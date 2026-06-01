Уважаемые коллеги, дорогие ветераны акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»!

От всей души поздравляю вас со знаменательной и славной датой – 95-летием со дня выпуска первой товарной продукции!

Почти век назад наши предшественники заложили основу того, что сегодня является гордостью отечественного машиностроения.

За эти годы АО «КАФ» прошло славный путь от деревообрабатывающего комбината до высокотехнологичного промышленного предприятия. И главным богатством во все времена оставались люди – талантливые, трудолюбивые, преданные своему делу.



Низкий поклон нашим ветеранам. Вы сохранили предприятие в самые сложные исторические периоды, передали нам уникальный опыт, высочайшую планку качества, которую мы держим и сегодня.



В настоящее время в условиях беспрецедентных внешних вызовов на АО «КАФ» возложена важная миссия – обеспечение обороноспособности нашей страны. Коллектив предприятия трудится с максимальной отдачей. Каждый рабочий, инженер, конструктор и технолог ежедневно совершает свой трудовой подвиг. Ваша ответственность, дисциплина и высочайший профессионализм приближают нашу общую победу.



95 лет – это солидный фундамент для новых побед и уверенного взгляда в будущее. У нас сильная команда, четкие цели и огромный потенциал для развития.



Желаю нашему предприятию стабильного развития, новых производственных достижений, освоения перспективных технологий и процветания! Каждому из вас, вашим семьям, родным и близким – крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне, счастья и долгожданного мира!



Спасибо за ваш честный самоотверженный труд! С юбилеем!



Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» А. Зименков.