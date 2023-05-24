Как выбрать помещение для офиса

Если работа вашей компании подразумевает активное взаимодействие с клиентами, к выбору офиса нужно подходить максимально ответственно. От расположения помещения и особенностей его интерьера нередко зависит прибыльность бизнеса. Немало хороших вариантов офисов в Ставрополе вы найдете на https://stav.etagi.com/commerce/arenda/ofis/. Мы же дадим несколько советов по выбору помещения.

Выбираем местоположение

Некоторым компаниям требуется офиса в определенном районе. Это существенно сужает круг поиска. Однако большинству начинающих предпринимателей достаточно, чтобы офис располагался недалеко от станции метро. Если жестких требований к местоположению нет, учитывайте проходимость и транспортную доступность. Клиентам и сотрудникам должно быть легко добираться до офиса. От локации зависит класс и стоимость аренды офиса. Самые дешевые помещения располагаются в спальных районах, вдали от основных транспортных линий.

Определяем срок аренды

Офисные помещения крайне редко арендуются на короткий срок. Минимальный период составляет месяц, однако чаще договор заключается на несколько лет. Начинающей компании не стоит снимать офис на 5 лет. Достаточно заключить договор на 6-12 месяцев. Более длительный срок требуется компаниям, работающим давно.

Выбираем способы поиска вариантов

Самостоятельный поиск может занять несколько месяцев. Если офис нужен вам срочно, обратитесь в агентство недвижимости Этажи. В базе присутствуют сотни проверенных вариантов. Вам не придется обзванивать собственников, проверять документы, регулярно ездить на просмотры вариантов, оказывающиеся неподходящими. Агент подберет для вас офис за несколько часов.

Выбираем параметры помещения

Площадь офиса выбирают с учетом числа рабочих мест и особенностей бизнеса. Например, если вы будете работать с клиентами, нужно организовать ресепшен и зону ожидания. Обязательно наличие в офисе санузла, исправных коммуникаций: холодного и горячего водоснабжения, электричества. Также необходимо заранее обсудить вопрос возможности внесения изменений в интерьер офиса, если того требует ваша сфера деятельности.

Заключаем договор

Неправильное составление договора может вызвать множество проблем в будущем. Поэтому желательно, чтобы составлением документа занимался опытный риелтор или юрист. Только специалист знаком со всеми нюансами аренды нежилых помещений.