Директор подобен режиссеру

Летят годы, уходят и приходят ученики, учителя, но школа для каждого из нас – это часть нашей жизни, где мы учились новому, получали знания, первый раз влюблялись и первый раз разочаровывались, дружили и учились быть честными. Школа – это жизнь… Жизнь, в которой главным действующим лицом всегда будет директор. Именно директор школы подобен режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль всегда более творческая, чем административная. Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы и педагогов, и учащихся, и родительскую общественность.

Бельцов Владимир Иванович… Это имя известно не только в нашем районе, но и за его пределами.

Когда-то, очень много лет назад, он решил пойти по стопам своего отца Ивана Дмитриевича и стал учителем. После окончания в 1981 году филологического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова свою трудовую деятельность он начал в Ходарской средней школе в должности учителя русского языка и литературы, а с 1985 по 2004 годы возглавлял педагогический коллектив Егоркинской школы, продолжая вести уроки физкультуры.



Без преувеличения можно сказать, что Егоркинская школа стала для Владимира Ивановича настоящим призванием и радостью. С момента начала руководства он проявил всё свое мастерство и лучшие качества администратора, что позволило педагогическому коллективу стать дружной и сплоченной командой, способной решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения.



Каждое утро директора начиналось со школьного порога. Необходимо проверить готовность к началу нового учебного дня, встретить детей, кого-то похвалить, кого-то пожурить, а затем с головой погрузиться в ворох различных управленческих дел, многие из которых требовали незамедлительного решения. Коммуникабельность, дружелюбие Владимира Ивановича всегда вызывали искреннее уважение тех, кто с ним работал. На рабочем месте наш директор обладал неутомимой работоспособностью, высокой требовательностью и к себе, и к коллегам. И этот настрой руководителя всегда чувствовали дети, работники школы, родители.



Владимир Иванович внёс большой вклад в строительство нового здания Егоркинской школы. Много сил, энергии было потрачено на получение разрешения на возведение пристроя к имеющемуся зданию детского сада, на организацию строительных работ.



Особое внимание директором уделялось трудовому воспитанию, улучшению условий жизни и быта учащихся. Школа под руководством В.И. Бельцова одна из первых в республике стала вести подсобное хозяйство: на ферме выращивались бычки, поросята и корова. На прикреплённом земельном участке возделывались овощи для школьной столовой, часть урожая продавалась. На вырученные деньги были приобретены автобус, автомобиль ЗИЛ, трактор МТЗ-82. На школьном автобусе дети выезжали на экскурсии не только в Чебоксары, но и за пределы республики.



За достигнутые успехи в 2004 году Егоркинская школа была признана лучшей в республиканском конкурсе в номинации «Школа радости». За высокую результативность своего труда В.И. Бельцов награжден нагрудными знаками «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» (1993), ему присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Чувашской Республики» (2001), ветеран педагогического труда. В 2004 году он удостоен Благодарности Президента Чувашской Республики за многолетний добросовестный труд, мастерство и приумножение трудовой династии. В 2022 году ему вручен почетный знак «За заслуги перед Шумерлинским районом». Есть в личном портфолио Владимира Ивановича и особое звание — «Мастер спорта СССР» (1978).



У Владимира Ивановича замечательная семья. Жена Эльвира Ипполитовна – учитель математики, сын Дмитрий – заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики — начальник управления по проектной деятельности и государственным программам. Дочь Анастасия – заместитель начальника Чувашского линейного отдела МВД России, дочь Ирина – заместитель Шумерлинского межрайонного прокурора. Дети гордятся своим отцом, а внуки просто души не чают в своем обожаемом дедушке.



Коллектив школы выражает огромную благодарность Владимиру Ивановичу за большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения. Пусть же любовь, забота, преданность детям вернутся к нему сторицей и прибавят сил на долгие-долгие годы!



В. Ануфриева, А. Мозякова, Е. Пакулаева.