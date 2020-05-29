КАФ: с уверенностью – в будущее

В мае 1929 года Советом народных комиссаров ЧАССР на территории Шумерли было выделено 40 га земли под строительство промпредприятия. Так началась история одного из старейших предприятий Чувашии – шумерлинского комбината автофургонов. Официально же его днем рождения считается 1 июня 1931 года, когда из цехов вышла первая товарная продукция — пиломатериал и колесные станы для гужевого транспорта. Весь деревообрабатывающий комбинат был введен в действие в 1933 году и за почти 90-летнюю историю своего существования выпустил сотни наименований продукции, как мирной, так и военного назначения. Несколько поколений шумерлинцев стали участниками и свидетелями становления и развития градообразующего предприятия.

Корпус № 1, состоявший из двух зданий лесопильного и раскроечного цехов, корпус № 2, где размещалось колесное производство, корпус № 3 под гнутарное производство и корпус № 4 с мебельными цехами были основными объектами производства и появились первыми. Кроме них, строились школа ФЗО, здравпункт, столовая, детсад и ясли. По итогам 1933 года комбинат справился с планом, стал победителем соревнования деревообработчиков и получил переходящее Красное знамя. Это была первая производственная победа.

С 1934 года берет свое начало рационализаторское движение на комбинате. В 1937 году, кроме производственных задач, перед комбинатом стала общественная – ликвидация безграмотности, для чего была организована своя школа.

В первые пятилетки комбинат выпускал продукцию из дубового сырья – колеса, массивную бытовую мебель, венские стулья. С третьей пятилетки ассортимент был пересмотрен, вместо колес был налажен выпуск радиокузовов и спецукупорки, вместо стульев из дуба – столярных стульев из березы, произошел переход на щитовую мебель, облицованную ценными породами древесины. К началу Великой Отечественной войны по объему производства и численности работавших комбинат вырос до крупнейшего предприятия республики и дал Шумерле статус промышленного центра, где трудилась четверть рабочего класса Чувашии.

В начале 1940-х комбинат, как и все предприятия страны, ощутил на себе дыхание войны. В августе 1941-го предприятие было передано в систему авиационной промышленности СССР и переименовано в завод № 471. В декабре 1941 года был начат выпуск десантных планеров Г-11, затем освоено производство штурмовых самолетов Як-6, ПО-2, У-2. Также для фронта выпускались автокузова типов «Волга» и «Двина». Всего за годы войны завод изготовил и поставил Красной Армии 137 планеров и 1130 самолетов, более 2100 единиц автокузовов.

В сентябре 1945 года цех № 4 дал первую мирную продукцию: стулья, матрасы, кабинетные кресла. В начале 1946 года началось производство футляров радиопремника, а летом – книжных и платяных шкафов, столов, автоприцепов, мебели для вокзалов, паркета. Полностью на мирные рельсы комбинат вернулся в середине 1948 года. С этого и по 1952 годы объем выпуска товарной продукции увеличился в 3 раза. Впервые в мебельной промышленности была организована конвейерная сборка и производство разборной мебели. По итогам соцсоревнования за 2 квартал 1951 года комбинату было присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров ЧАССР. С 1952 по 1960 годы предприятие переживало первую крупную реконструкцию. С 1953 года во вновь построенном цехе металлодеталей налажено серийное производство кузовов-фургонов.

В 1960-е годы Шумерлинский мебельный комбинат (новое наименование с конца 1957 года) стал крупным в стране изготовителем кузовов-фургонов различного назначения, оставаясь при этом производителем высококачественной мебели, известной по всему Союзу. В 1962 году с конвейера предприятия сошел первый кузов-фургон, изготовленный с использованием армированного пенопласта.

С 1964 года на комбинате начата вторая крупная реконструкция: построены новые производственные корпуса, водоочистная станция, пожарное депо, введены в строй цеха металлообработки и сварки, деревообработки и изготовления панелей, сборки фургонов и сдачи продукции. В 1967 году коллектив комбината занесен в юбилейную Книгу трудовой доблести ЧАССР, а год спустя за предприятием закрепилось новое название – Шумерлинский комбинат спецавтофургонов.

К началу 1970 года площади под кузовное производство увеличились в 3 раза. За перевыполнение плана и обязательств 8-й пятилетки коллективу комбината присуждено переходящее Красное знамя Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности. В годы 9-й пятилетки введены корпуса №№ 12 и 8 для увеличения производства кузовов. Рост ежегодно составлял 10-12 %. За высокие технико-экономические показатели предприятие в 1981 году награждено орденом Трудового Красного Знамени и занесено в Республиканскую Книгу почета. В 1983 году на комбинате автомобильных фургонов (переименование в 1975 году) выпущен юбилейный, стотысячный кузов-фургон. Общая доля годового выпуска кузовов-фургонов, выпускаемых комбинатом, приблизилась к 50 % от объема выпускаемых в стране кузовов-фургонов. В 1986 году впервые в кузовостроении страны на комбинате была создана технология изготовления панелей кузовов-фургонов заливкой пенополиуретаном. На 12-ю пятилетку была намечена третья реконструкция предприятия, которая должна была увеличить объемы производства в 1,7 раза.

1990-е годы оказались тяжелым испытанием для всего коллектива комбината автомобильных фургонов. Количество оборонных заказов сократилось, снизились объемы производства серийных изделий народного потребления. В этой сложной ситуации комбинат переориентировался на выпуск гражданской продукции, разработанной по собственной конструкторской документации. В 1993—1995 годах в сотрудничестве с компаниями «Кока-Кола» и «Марс» предприятие изготовило рефрижераторные автофургоны, давшие начало массовому производству семейства кузовов-фургонов для перевозки товаров, требующих особого температурного режима. В 1999 году начат выпуск уникальных кузовов-фургонов типа «Сафари» по заказу Сочинского цирка. Впервые в России был изготовлен передвижной холодильный комплекс для производства, хранения и транспортировки питьевой воды. В том же году разработанный и внедренный в серийное производство набор мебели «Диона 5М-01» был отмечен серебряной медалью выставки «Экспоцентр». Началась работа по внедрению международных стандартов.

В 2000-е годы комбинат обрел нового собственника и осуществил очередной виток в развитии и перевооружении. Были потрачены колоссальные силы и средства на переоснащение предприятия, сравнимые с масштабами реконструкции 70-80-х годов. Полностью обновился производственно-технологический комплекс. Комбинат всецело перестроился на машиностроение.

По материалам книги «70 лет КАФ. С уважением к времени».

День сегодняшний

Сейчас на комбинате трудятся более 1000 человек, средний возраст коллектива – 42 года. Современный комбинат автомобильных фургонов ежегодно выпускает более 2500 единиц техники для силовых ведомств и гражданских заказчиков. На серийное производство поставлены сотни модификаций автомобильных кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров, автоприцепов, полуприцепов и многое другое. Кроме того, разработано и проходит государственные испытания новое поколение ремонтных мастерских, для сборки которых построен новый цех. В последнее время особое внимание на предприятии уделяется освоению наукоемких разработок в части применения в изделиях электротехнических составляющих: блоков автоматического управления системой жизнеобеспечения, блоков питания и защиты.

Среди постоянных партнеров предприятия — структуры Росгвардии и Министерства внутренних дел, государственные компании «Газпром», «Российские железные дороги», «Транснефть». Продукция комбината отмечена дипломами на многих выставках специализированной техники страны.

Проводимая на предприятии системная политика по модернизации производства позволила повысить качество и надежность продукции, не раз отмеченной дипломами конкурса «100 лучших товаров России». За 3 предыдущих года реконструировано и введено в эксплуатацию более 60 тыс. кв. м производственных площадей, внедрены интеллектуальные системы управления энергообеспечением, обновлено более 60 % парка высокоточных машин и оснастки. Только за 2019 год на модернизацию производства было направлено 220 млн рублей, на переобучение, повышение квалификации без отрыва от производства сотрудников и на целевое обучение молодежи – более 4,7 млн рублей. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию новые цеха.

Приближаясь к 90-летнему юбилею, АО «КАФ» вышло на показатели по качеству и объемам производства, которые соответствуют лидерам отрасли, и не собирается останавливаться на достигнутом. Будут внедряться новейшие технологии, вводиться новые производственные мощности, наращиваться объемы производства.

КАДРЫ

На комбинат автомобильных фургонов Виктор Германович Виссаров пришел в 1979 году, сразу после окончания Нижнекумашкинской средней школы. Трудовой путь начинал в цехе № 9 с должности слесаря механосборочных работ. С отличием окончил курсы подготовки кадров в СПТУ-6. Через два года руководством завода молодой рабочий был направлен на учебу в Марийский политехнический институт, по окончании которого В.Г. Виссаров вернулся на родное предприятие.

За более чем сорокалетнюю безупречную работу трудился на разных должностях: мастером, начальником цехов, главным конструктором, заместителем директора по производству. Последние 10 лет возглавляет отдел технического контроля. Курирует один из главных участков жизнедеятельности комбината – систему менеджмента качества выпускаемой продукции. Сотрудники ОТК под руководством В.Г. Виссарова осуществляют операционный контроль качества военной продукции на каждом участке производства. За многолетний добросовестный труд В.Г. Виссаров удостоен почетного звания «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики».

«Контроль качества – это очень ответственный участок, ведь наша продукция обеспечивает обороноспособность страны», — подытожил начальник ОТК.

Трудовую биографию Александр Николаевич Наумов начал учеником слесаря-электромонтажника сразу после окончания школы № 3 в 1976 году.

Отслужив в рядах Советской Армии, вернулся на завод электромонтажником. Через несколько лет был назначен мастером участка. Заочно окончил филиал Всесоюзного лесотехнического техникума и машиностроительный факультет Марийского политехнического института. В разные годы работал технологом, старшим технологом, заместителем начальника цеха, начальником других цехов. Имеет опыт работы на мебельном производстве.

С 2006 года А.Н. Наумов возглавляет панелесборочный цех № 2, где трудятся 98 человек. На четырех мастерских участках ведется деревообработка — изготовление деталей на внутреннее оборудование кузовов и фургонов, металообработка — изготовление обшивки панелей, заливка каркасов наполнителем и доработка панелей в размер, а также их покраска. За многолетний добросовестный труд Александр Николаевич удостоен почетного звания «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики».

«Считаю себя по-настоящему счастливым человеком. Работа для меня стала не вторым, а, пожалуй, первым домом», — поделился с газетой Александр Николаевич.

Жизнь каждого вида продукции начинается с разработки конструкторской документации и инженерных решений. Научно-техническое направление в структуре КАФ представляют 60 квалифицированных специалистов, 95 % которых имеют высшее техническое образование. Составной частью «научного мозга» предприятия является бюро по электрооборудованию, которым руководит Дмитрий Якунин.

После окончания с серебряной медалью школы № 2 в 1999 году он поступил на факультет электроснабжения ЧГУ. Вуз выбрал не случайно — всё, что связано с электрооборудованием и электроникой, интересовало его еще в школьные годы. В 2004 году молодого дипломированного специалиста сразу определили в конструкторский отдел, конструктором-электриком. Тогда в штате было всего 2 сотрудника. Со временем потребность в технически грамотных кадрах всё увеличивалась, и сегодня в бюро трудятся 5 специалистов.

«Многие разработки и элементы, которыми снабжается армия, с ручным управлением и уже морально устарели, — рассказывает Дмитрий. – До последнего времени заказчики не предъявляли требований к уровню комфорта поставляемой комбинатом техники. А сейчас предъявляют, и мы успешно разрабатываем и производим электрооборудование, которое работает без сбоев, автоматически и относительно простое в эксплуатации. Так, мы совершенствовали старый блок питания и защиты, который является ключевым элементом оснастки кузовов-контейнеров, создали свой универсальный блок управления системой кондиционирования и отопления – аналоговый, на реле, без сложной электроники. Сейчас бюро работает над созданием целой линейки климатической техники: отопителей нового поколения с повышенным КПД, кондиционеров, как для оснащения кузовов-фургонов, так и встраиваемых в кабину.

Буквально на прошлой неделе бюро создало образец светодиодного светильника для кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров на смену устаревшим и часто перегорающим лампам накаливания. Надеемся, его примут на оснащение и запустят в серийное производство».

Наталья Игнатьева, Ольга Дмитриева.