Не смог украсть ни рубля

Представьте: едете вы в поезде «Москва – Чебоксары», а на вашем месте — чужой кошелёк, который кто-то забыл. Что делать?

52-летний пассажир выбрал не самый умный вариант — забрал себе, а внутри оказались две банковские карты и паспорт. Дома он почувствовал себя почти хакером: установил приложение банка и принялся переводить деньги с найденных карт на свою. Но удача отвернулась — на счетах было пусто. Все транзакции провалились. Тогда он пошёл в магазин — думал, что хоть продукты оплатит. И там отказ! Карты просто не работали, и расстроенный «грабитель-неудачник» выбросил их в мусорку у магазина.



Но на этом история не закончилась. К нему пришли сотрудники транспортной полиции. Мужчина им сам всё рассказал, написал явку с повинной и показал, куда выбросил карты. Шумерлинский районный суд назначил не тюрьму, а судебный штраф — 20 тысяч рублей.

Мораль простая: найденное — не твоё, а банковские карты, если потерял, лучше сразу блокировать.



С. Козлова, инспектор Чувашского ЛО МВД России на транспорте.