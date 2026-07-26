Это было в нейтральных водах…

Наша лодка шла своим курсом, выполняя очередное боевое задание. Было время сеанса связи

и мы всплыли, чтобы заодно провентилировать отсеки свежим воздухом. На море был штиль, а на горизонте виднелось норвежское разведывательное судно. Оно частенько встречалось нам при выходе в открытое море.

Но вот что было удивительно — к нам летел вертолет. Надо было погружаться, но боцман с акустиком информируют, что под килем малая глубина и погружаться опасно. Идем на плаву, вертолет рядом и по нему видно, что он английский. И вот, свесив ноги, на вертолете появляется оператор и начинает нас снимать. Старпом берет автомат и делает несколько очередей. Оператор продолжает снимать. И тут старпом проявляет смекалку: берет полутораметровый раздвижной упор (это вроде как домкрат, только красного цвета и служит для заделывания пробоин в корпусе подлодки), кладет на плечо, присаживается на колено и целится в вертолет. Английский вертолет, совершив вираж, быстро полетел к норвежскому судну. Как мы все поняли, раздвижной упор он принял за базуку.



Мы прошли еще несколько миль и спокойно погрузились. Эта встреча с судном повлияла — наша лодка отметилась в газете «Красная звезда» со статьей про наш экипаж. Правда, про раздвижной упор и встречу с английским вертолетом не было ни слова.

О. Беззаботнов.