Маэстро чувашской графики Петру Сизову – 105 лет

(105 лет со дня рождения Петра Владимировича Сизова (1921—1996), уроженца

д. Торханы Ядринского уезда Чувашской автономной области (ныне Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики), народного художника Чувашской Республики, члена Союза художников СССР, лауреата Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства)

Сизов Петр Владимирович (1921— 1996) – советский и российский художник и график.

Внес значительный вклад в развитие чувашской книжной и станковой графики. За свою творческую деятельность оформил и проиллюстрировал около 200 книг и учебников чувашских писателей и языковедов. Член Союза художников СССР с 1961 г.

Петр Владимирович Сизов родился 2 июля 1921 г. в д. Торханы Ядринского уезда Чувашской автономной области(ныне Шумерлинского муниципального округаЧувашской Республики). В 1936–1940 гг. учился в Алатырской художественно-граверной школе, которая была первой в Чувашии и одной из первых в стране, созданной для подготовки профессиональных художников-графиков. Она явилась основой для развития профессионального художественного образования в регионе. В 1940–1943 гг., 1945–1991 гг. Петр Сизов работал художником Чувашского книжного издательства. В 1946 г. он продолжил образование у известного мастера: «… учился в Центральной студии «Всекохудожника» в классе народного художника СССР А.М. Герасимова. В 1968 г. окончил Всесоюзный заочный университет искусств…». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».). Художник-график выполнил воинский долг перед Родиной: «В 1943–1945 гг. служил в Советской Армии…». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».). После демобилизации в 1945 г. вернулся на прежнее место работы – художником Чувашского книжного издательства, где проработал до 1991 г. О его творческой трудовой деятельности точно и емко написано искусствоведом Ю.В. Викторовым: «… оформил более 200 книг чувашских писателей и поэтов. Создал обширную галерею портретов деятелей чувашской литературы, искусства и науки; тематические графические серии и живописные полотна, посвященные современной Чувашии и ее истории, в их числе серия о просветителях чувашского народа И.Н. Ульянове и И.Я. Яковлеве. Внес большой вклад в развитие чувашского агитплаката и газетно-журнальной графики. Главной в его многогранном творчестве была работа по оформлению поэмы К.В. Иванова «Нарспи» и созданию графических серий по мотивам этого произведения. Выполнил несколько вариантов художественного оформления «Нарспи», получивших всенародное признание, ставших явлением в изобразительном искусстве Чувашии и заметным событием в графике России». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».).

Из основных произведений Петра Владимировича Сизова: «… оформление книг «Али-Батыр» В.В. Бараева (1940), «Сăсар çĕлĕк» (Соболевая шапка) Я.Г. Ухсая (1947), «Нарспи» К.В. Иванова (1948, 1959, 1967), «Юмахсем» (Сказки) П.П. Хузангая (1953), «Тинĕс хумханать» (Море волнуется) В.Г. Бурнаевского (1957), «Ту урлă çул» (Перевал) Я.Г. Ухсая (1965); серия графических листовок (акварель) к «Нарспи» (1959), серия линогравюр «Нарспи» (1965), серия агитплакатов (1963-69); серии рисунков «Чебоксары» (1946-72), «Строительство Чебоксарской ГЭС» (1968-80); серия линогравюр «По пути Ленина» (1977-80); серия станковых рисунков «Просветитель чувашского народа И.Я. Яковлев» (1987)». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».).

П. Сизов – участник многочисленных выставок, посвященных книгам и книжной графике, произведений художников: «… чувашских республиканских (с 1945 г.), конференции-выставки произведений 10 автономных республик (1950, г. Казань), Всероссийского конкурса книги и книжной графики (1969, г. Москва), произведений художников автономных республик РСФСР (1971, г. Москва), зональных выставок «Большая Волга» (1964, 1969–70, 1974, 1985), произведений художников Чувашии в городах Москва (1979, 1980), Уфа (1982), Казань (1986), Горький (1988). Персональных выставок в Чебоксарах (1971, 1981, 1982, 1991, 1996), в г. Шумерля (1972)». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».).

Как об уважаемом человеке, художнике и его таланте пишет М. Иванов в заметке «Приносит людям радость», посвященном открытию выставки Петра Сизова: «Любая выставка для художника – это важный экзамен перед зрителем, своеобразный измеритель его популярности в народе. Побывав на торжественном открытии экспозиции одного из ветеранов чувашского изобразительного искусства в Государственном художественном музее, даже случайный посетитель, совсем малознакомый с его творчеством, мог бы убедиться, как много у него в республике поклонников и друзей». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР»). «…Творчество его и в самом деле проникнуто духом, идеалами и устремлениями родного народа, его историей», – подчеркивает автор о творчестве талантливого художника-графика. В заметке под поэтическим названием «Композитор пластической музыки», опубликованной в «Советской Чувашии» от 28 мая 1996 г. М. Тьваш, возвеличивая предков своего народа, подчеркивает информативность художественной графики мастера, которого он ставит наряду с именами великих чувашских деятелей: «Предки моего народа выработали орнаментальную письменность-вышивку, теснейшим образом связанную с реальной жизнью каждого человека и продолжением его рода на земле. Эта старинная графика не имеет аналогии по сложности абстрагирования информационной емкости, художественному совершенству. На последнем витке исторической спирали древнейший этнос вновь поведал миру о своих потенциальных возможностях: Иакинф Бичурин, Петр Егоров, Ермей Рожанский, Константин Иванов, Михаил Сеспель, Юрий Зайцев, анатолий Миттов, Валерий Ярды, Андриян Николаев, Надежда Павлова, Петр Сизов… Именам нет конца, и каждое – значительная веха и яркая вершина. Петр Сизов работает в чувашском искусстве более полувека с тех пор, как впервые переступил порог Алатырского художественно-граверного училища. Графические листы художника наполнены забытыми поверьями, будто дышат мистическим чувашским духом и в более понятных европейцу упрощенных, реалистических формах передают национальные ценности». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».). Название статьи Ж. Бабайкиной «И жил, и творил увлеченно», опубликованной в «Советской Чувашии» в 2011 г., говорит само за себя: увлечение изобразительным искусством, книжной графикой – было жизнью Петра Владимировича. И главной темой его творений была поэма К.В. Иванова «Нарспи», к которой он обращался неоднократно: «Этот литературный шедевр стал для него неисчерпаемым источником вдохновения». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».). От природы одаренный, он всю свою жизнь посвятил искусству. Примечательно, что не остановило его и то, что имел только 2 класса образования: «При всех своих заслугах изначально Петр Владимирович имел только два класса образования, недоучился в Алатыре из-за материальных трудностей. Приехал в Чебоксары и начал работать художником-исполнителем в издательстве. Творчеством был пронизан каждый миг его жизни. У него много было множество рабочих тетрадей, где в зарисовках отображал все то, что так волновало его тонко чувствующую натуру. Таланту художника помогло раскрыться в полной мере обучение у маститых педагогов во Всесоюзном народном университете искусства. Последние годы жизни для Петра Владимировича оказались крайне болезненными. Но приступы недомогания не останавливали его, и он с завидной регулярностью посещал все собрания художников и творческие мероприятия. Идеальный музыкальный слух Петра Владимировича способствовал тому, что на дружественных вечеринках он поражал гостей красивым пением. Трудовой стаж Сизова насчитывает 50 лет работы в Чувашском книжном издательстве. На открытие выставки пришли родственники и те, кто знал мастера в быту. Они поведали: ²Петр жил для того, чтобы творить. А творил и жил он одинаково увлеченно.² Это пятая по счету выставка работ Петра Сизова». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».).

П.В. Сизов – заслуженный художник Чувашской АССР (1971), народный художник Чувашской Республики (1990). Лауреат Государственной премии Чувашской Республики (1996). Петра Владимировича Сизова не стало 6 июля 1996 г. Похоронен в Чебоксарах.

Как у каждого человека искусства, за всю трудовую жизнь у П. Сизова накопились рисунки, зарисовки, чертежи, записи. Он хранил их дома. Но потом архив мастера был найден вне дома совершенно случайно: чебоксарец Николай Тюряхин не прошел мимо большого чемодана, набитого почетными грамотами, благодарностями, которых был удостоен художник Петр Сизов. Тут же были и эскизы, иллюстрации. Н. Тюряхин рассказывает, что еще три дня ходил к этому месту и каждый раз находил новые работы художника: «…Однажды обнаружил целую коробочку работ кисти и карандаша П. Сизова. Грамоты и дипломы не брал – говорит, не до них было. Сегодня об этом сильно жалеет. Художник П. Сизов умер в 1996 г. В конце февраля нынешнего года скончался и сын автора. Видимо, после этого и пошло в мусор наследие художника. Новые хозяева, конечно, могли бы сообщить об архиве куда следует. Да и уважаемые музейные работники, думается, за 10 лет должны были позаботиться о домашнем запаснике мастера. За них, выходит, поработал Н. Тюряхин. Он передал работы П. Сизова в художественный музей. Это 150 графических листов и 40 документов. Правда, на память оставил у себя в квартире несколько набросков, небольшую картину в масле. Но если потребуется, то и их готов отдать музею». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».). Благодаря таким неравнодушным людям как чебоксарец Николай Тюряхин были сохранены уникальные изобразительные документы великого мастера, наследие которого еще долго предстоит изучать искусствоведам. Здесь необходимо представить мнение специалиста – хранителя графики Чувашского государственного художественного музея В. Боброва: «Наиболее значительная и значимая часть спасенных произведений – подготовительные работы к иллюстрации поэмы «Нарспи» Константина Иванова. Благодаря этой находке теперь мы можем проследить весь путь творческих поисков художника. Ранее в коллекции музея был всего лишь один подготовительный рисунок – иллюстрация к главе «Красная девица» 1968 г. В найденной папке – рисунки, выполненные в технике тушь, гуашь и включающие все варианты иллюстраций. Приятным сюрпризом стали три варианта суперобложки книги «Нарспи». Они показывают, насколько сильно изменилась трактовка образа главной героини в процессе подготовки к печати. Приятной неожиданностью стали рисунки к изданию 1994 г. Есть образцы, которые вообще не представлены в нашем музее.

В папке оказались также 22 произведения станковой графики – от карандашных набросков до портретов и сюжетных композиций, выполненных в технике акварели. Особенно хочется отметить автопортрет художника 1971 г., выполненный карандашом. Благодаря этому дару коллекция работ П. Сизова в музее увеличилась в два раза. Наверное, есть что-то знаменательное в чудесном спасении поистине уникальных произведений именно сейчас, когда наш музей готовится отметить 85-летие замечательного художника выставкой его произведений на вечную тему «Нарспи». (Библиотека БУ «ГАСИ ЧР».).

Когда в Чебоксарах в 1990-е гг. на остановке «Улица Дзержинского» мне показали из окна троллейбуса на человека, и сказали, что это художник Петр Сизов, который рисует картины к книге «Нарспи» К.В. Иванова, я увидела неспешно шедшего скромного мужчину в темном пальто, держа под мышкой картину в раме, сосредоточенного в глубоких мыслях, человека гармоничного в своем мире. Это был мастер, о простоте и величии которого я узнала только сейчас, спустя более чем 30 лет, работая над настоящей статьей. Восхищена, что видела маэстро чувашской графики.



Н.Ф. Ильбеков. Фотокопия портрета П.В. Сизова.

Фотокопия картины П.В. Сизова «Инспектор И.Н. Ульянов в Ходарской школе»



Е. Ермилова, кандидат филологических наук, ведущий архивист отдела использования документов и публикации БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии.