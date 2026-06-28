Конфискован автомобиль экс-депутата в доход государства

Шумерлинским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора к экс-депутату Порецкого муниципального округа об обращении имущества в доход государства.



Исковые требования прокурора мотивированы тем, что проведённой проверкой исполнения требований законодательства о контроле за соответствием расходов доходам депутатов Собрания депутатов Порецкого муниципального округа, в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии коррупции», выявлено нарушение экс-депутатом запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, а именно приобретение им в отчетном году в собственность автомобиля, стоимостью свыше 6 000 000 рублей, что значительно превышало его общий доход за три последних года, предшествующих отчетному.



Судом установлено, что ответчиком в 2022 году приобретен автомобиль на сумму, значительно превышающую его совокупным доходам за три последних года. Однако, в нарушении требований антикоррупционного законодательства ответчиком в рамках декларационной кампании, в отчетном 2022 году на имя Главы Чувашской Республики было подано сообщение о не совершении им сделок по приобретению имущества в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному.



Требования прокурора удовлетворены, автомобиль экс-депутата конфискован в доход государства. Судом апелляционной инстанции решение суда оставлено без изменений.



Пресс-служба Шумерлинского районного суда.