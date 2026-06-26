26 Июн

22–28 июня — Неделя профилактики употребления наркотических средств


Наркомания — это не просто вредная привычка, а тяжелое заболевание, которое беспощадно разрушает человека на всех уровнях. Токсины уничтожают внутренние органы и мозг, психика ломается, а социальные связи рушатся. Вылечить зависимость крайне сложно, а некоторые последствия для организма остаются навсегда.


Поэтому главное и самое надежное оружие в борьбе с этим злом — своевременная профилактика и категорический отказ от первой пробы.


Е. Егорова, врач республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Автор записи: anna

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