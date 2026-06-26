

Наркомания — это не просто вредная привычка, а тяжелое заболевание, которое беспощадно разрушает человека на всех уровнях. Токсины уничтожают внутренние органы и мозг, психика ломается, а социальные связи рушатся. Вылечить зависимость крайне сложно, а некоторые последствия для организма остаются навсегда.



Поэтому главное и самое надежное оружие в борьбе с этим злом — своевременная профилактика и категорический отказ от первой пробы.



Е. Егорова, врач республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.