Общественное наблюдение гарантирует прозрачность избирательного процесса

Обеспечение легитимности предстоящих в сентябре выборов стало одной из тем заседания Общественного совета при Главе Чувашии, которое прошло во вторник в Доме правительства.

Как было отмечено, Штаб общественного наблюдения возобновит работу на базе Общественной палаты Чувашии. Председатель штаба Елена Кузьмина сообщила, что в 2026 году будет развернута многоуровневая система наблюдения: задействуют республиканский штаб, 23 территориальных штаба, экспертное сообщество численностью около 200 человек и 7 профильных рабочих групп. В дни проведения выборов по традиции откроет двери Центр общественного наблюдения в Чувашском государственном театре оперы и балета. Там же будет организована прямая трансляция с избирательных участков. Кроме того, в республике будет организовано специализированное наблюдение за дистанционным электронным голосованием с привлечением ИТ-специалистов. Подготовка независимых наблюдателей стартует в июле.



Глава республики Олег Николаев отметил, что опыт общественного наблюдения, который Чувашия начала применять ещё в 2020 году, стал примером для других регионов страны: «Когда мы запускали этот формат, это было во многом впервые. Сегодня этот опыт стал обязательным для всех регионов. Чувашия приводилась в пример как территория с высоким уровнем организации общественного наблюдения. И теперь наша задача — удержать эту планку. Стать первыми иногда проще, чем удерживать первенство». Также руководитель региона обратил внимание на важность проактивной работы экспертного сообщества в борьбе с фейками и противоправными действиями.



По информации cap.ru.