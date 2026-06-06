Не просто привычка, а заболевание

Курение в раннем возрасте относится не только к медицинской, но и социальной проблеме. Почему это так, рассказывает внештатный специалист-эксперт детский психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Лилия Дорофеева:

Одной из основных причин является склонность детей к подражанию. Каждый ребёнок ещё в раннем возрасте старается в той или иной степени приобщиться к миру взрослых. Самый простой и доступный способ осуществить это – перенять внешние атрибуты взрослых. Если курит хотя бы один член семьи, то риск того, что дети тоже начнут курить, и довольно рано, очень высок. И тут наказывать ребёнка, который начал курить, уже совершенно бесполезно.

Подростки часто начинают курить под влиянием сверстников, из-за стремления соответствовать моде, самоутвердиться или справиться со стрессом. Эти факторы усложняют процесс отказа от курения. Подросток — это уже не ребенок, но и не взрослый, он активно ищет свое место в мире, желает поскорее повзрослеть, ищет ту компанию сверстников, в которой он будет своим.

Зависимость у подростков возникает намного быстрее, чем у взрослых. При курении в кровь ребенка поступает большое количество угарного газа, который проще присоединяется к гемоглобину, замещая кислород. На этапе роста организма это становится большой опасностью. Даже при стаже курения в полтора года у подростков нарушаются механизмы регуляции дыхания. Поэтому на физкультуре появляется одышка.

Основной вред курения в подростковом возрасте заключается в том, что от этого сильно страдают нервная система и головной мозг. Такому ребенку гораздо труднее получать знания и запоминать информацию. Нервные клетки под воздействием токсинов истощаются, возникает быстрое переутомление. Экспериментально доказано, что курение (особенно в подростковом возрасте, когда память ещё формируется) значительно снижает объём памяти и скорость заучивания информации.

Из-за постоянного раздражения глаз табачным дымом постепенно снижается острота зрения. В результате пагубного воздействия никотина на сетчатку глаза происходит снижение чувствительности к свету, повышается внутриглазное давление.

Замедляется рост ребенка, снижаются мышечная сила, выносливость, замедляется реакция и координация движения. Нарушается работа эндокринной системы (угнетается работа щитовидной железы), возникают различные поражения кожи: себорея, угри. Происходит изнашивание сердечной мышцы, что в будущем проявляется в виде различных проблем с сердцем. В результате исследований выяснилось, что не только рост, но и объем грудной клетки у детей с никотиновой зависимостью меньше, чем у их некурящих сверстников. Совмещать эту вредную привычку и спорт невозможно, если есть желание добиться определенных результатов.

Никотиновая зависимость в подростковом возрасте формируется быстрее и сложнее, чем у взрослых. Поначалу подросток курит нечасто и нерегулярно. Поэтому он искренне считает, что сможет в любой момент бросить. Однако потребление никотина приводит со временем к зависимости. И тогда курение становится неотъемлемой частью жизни. Никотиновая зависимость — это не просто привычка, а заболевание, включённое в международную классификацию болезней. Сложен и синдром отмены. Это группа симптомов, которые возникают при полном или частичном отказе от употребления никотина после периода его регулярного поступления в организм. У подростков этот синдром может проявляться особенно остро из-за уязвимости их мозга в период созревания, а также быстрого формирования никотиновой зависимости.

Отказ от курения, особенно в подростковом возрасте, имеет ряд преимуществ для здоровья и развития, но требует профессиональной помощи и комплексного подхода. В этом помогают специалисты Республиканского наркологического диспансера — подростковой наркологической службы.



Республиканский центр общественного здоровья.