Фальшивые награды и подвиги: как отличить настоящего героя от ряженого

В ОП РФ рассказали, какие законодательные инициативы позволят выявлять мнимых героев специальной военной операции.

26 мая в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Инициативы по ужесточению наказания за ношение наград неустановленного образца на военной форме. Запрет на продажу копий боевых орденов в интернет-магазинах». Участники круглого стола обратили внимание на появление мнимых героев СВО, которые читают лекции в школах и вузах, а порой и вымогают деньги. Кроме того, они указали на увеличение числа наград, учрежденных общественными организациями, что, по мнению экспертов, снижает доверие граждан к институту поощрения за значимые для государства и общества поступки.



Как отметила заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Екатерина Колотовкина, проблема развивается и становится практически неконтролируемой. Она привела пример: участником СВО себя называл действующий депутат, который никогда не был военнослужащим, но обзавелся справкой из военкомата, т. к. сопровождал гуманитарные грузы. «Возможно, гумконвои он и сопровождал, но как можно ставить в один ряд тех, кто возит гуманитарную помощь или дает концерты, с теми, кто действительно воюет?!» — возмутилась Екатерина Колотовкина.



По словам сопредседателя центра социальной помощи «Женский фронт» Анастасии Кашеваровой, сейчас военнослужащие сами борются с самозванцами, выявляя ряженых и выставляя доски позора, но сама общественность не справится с этим явлением — нужны законодательные решения Минобороны России и Госдумы.



На три категории разделил людей, которые незаслуженно носят награды, участник боевых действий на территории Чеченской Республики Герой России Рустем Клупов. Первая, самая безобидная, состоит из тех, кто на самом деле участвовал в боевых действиях, но приписывает себе больше подвигов, чем совершил на самом деле. Ко второй относятся люди, в реальности сделавшие что-то полезное и награжденные за это общественными наградами, но выдающие себя за бойцов. Третья категория – это, собственно, мошенники, которые, по мнению спикера, искажают представление людей о подвиге и достоинстве наград, и именно с ними нужно бороться. Он также напомнил, что каждая награда в России имеет свою нумерацию, что позволяет легко ее проверить.



Опытом по выявлению ряженых поделился общественный деятель Андрей Адаричев, отметивший, что даже после разоблачения мнимые герои не боятся ходить по школам и молодежным организациям ради минут славы. По его мнению, такое поведение, как и ношение на груди большого количества поддельных наград, тяготеет к психическому расстройству и с этим нужно бороться, потому что дети видят, что происходит, и делают выводы.



Предложения по правовому регулированию проблемы внес заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов. Он подчеркнул, что речь идет не о внешнем виде, а прежде всего о защите государственности, и, когда человек надевает похожую награду, он обесценивает подвиг тысячи настоящих героев. Как юрист член ОП РФ видит проблему в предоставлении права всем общественным организациям выпускать собственные награды и в отсутствии четкого регулирования их учреждения.



Спикер напомнил, что в указе Президента РФ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» есть запрет на учреждение или изготовление федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов РФ, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами. Предусмотрена и уголовная ответственность за приобретение и сбыт официальных документов и наград. Несмотря на масштабность проблемы, в 2024 году в суд было передано только 48 дел, связанных с наградами, отметил Александр Терновцов. «Вся ответственность — штраф от тысячи до 1,5 тысячи рублей или предупреждение. Представьте себе: настолько серьезный проступок, а лжегерой получает скромный штраф или предупреждение», — возмутился член ОП РФ и предложил увеличить размеры штрафа для физических лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей. Он также выступает за четкое регулирование общественных и ведомственных отличительных знаков: внешний вид без элементов, использующихся в госнаградах, запрет на ношение на военной форме, обязательная регистрация сведения о награде и ее учредителе. Продолжая тематику внешнего вида общественных и ведомственных наград, Герой ЛНР Игорь Хайдаршин предложил делать их либо существенно мельче, либо намного крупнее, чем госнаграды.



По словам члена комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова, с липовой наградой сегодня выплату не получить, поскольку в стране активно идет оцифровка выплат и услуг для участников и ветеранов СВО. Такие меры, отметил спикер, позволили сократить мошеннические действия. Бороться с лжегероями он предлагает через Генпрокуратуру. «Институт саморегулирования здесь сыграет большую роль.

Увидели ряженого — направили обращение в ОП РФ. У Палаты есть соглашение с Генеральной прокуратурой, в рамках которого можно направить соответствующий запрос», — пояснил Евгений Машаров. Кроме того, он указал на проблему с продажей дубликатов госнаград на маркетплейсах.

Подключить общество «Знание» к верификации посещающих школы ветеранов СВО предложил председатель Координационного совета по инициативам поддержки участников специальной военной операции и увековечиванию памяти героев Отечества при ОП РФ Александр Луконин: «Общество “Знание” дает право спикерам выступать в различных коллективах, в том числе и детских. Регистрируясь в обществе, человек проходит полную проверку, предоставляет презентации на согласование и только тогда идет в школу».



Источник: oprf.ru.