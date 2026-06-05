В ритме Движения Первых: шумерлинские детсады выиграли гранты

На днях были объявлены итоги Всероссийского конкурса первичных отделений Движения Первых 2025—2026 годов. Приятно отметить, что активное участие в нем приняли детские сады города Шумерли. Они показали блестящий результат и вошли в число победителей: на первом месте оказался детский сад № 18, на втором — детский сад № 15, на третьем — детские сады № 14 и № 16.

Мы пообщались с куратором одного из первичных отделений Ольгой Крыловой, чтобы узнать подробности об участии в конкурсе и работе движения внутри детского сада, и вот, что она нам рассказала.

Наш детский сад № 16 «Рябинушка» вступил в Движение Первых в феврале 2024 года. Сегодня в его рядах состоят воспитанники, которым уже исполнилось шесть лет, — это около 35 человек. В движении также участвуют все педагоги детского сада, они считаются наставниками, а я являюсь председателем первичного отделения детского сада.

Особую торжественность деятельности движения придаёт посвящение, которое для нас проводит координатор Движения Первых в городе Шумерле Людмила Кучаева. В этот памятный день дети и их наставники получают заветные значки — символ принадлежности к единому сообществу и новых возможностей.

Особую торжественность деятельности движения придаёт посвящение, которое для нас проводит координатор Движения Первых в городе Шумерле Людмила Кучаева. В этот памятный день дети и их наставники получают заветные значки — символ принадлежности к единому сообществу и новых возможностей. Какие мероприятия проводятся с участниками Движения Первых в детском саду?

Наш детский сад активно участвует во всех инициативах и акциях движения. Ежемесячно, следуя новому календарю мероприятий, приуроченных к памятным датам, мы с радостью присоединяемся к общим проектам. Так, в День защиты детей наши воспитанники стали участниками яркого флешмоба, недавно мы провели творческую акцию «Краски детства», сейчас участвуем в мероприятиях, посвящённых творчеству А.С. Пушкина, и уже начали подготовку к празднованию Дня России.

Кроме того, мы являемся постоянными и активными участниками фестиваля «Вкусы Первых». В рамках этого проекта семья одного из наших воспитанников каждый месяц представляет детский сад, готовя тематическое блюдо. Например, ко Дню Победы мы презентовали гостям и участникам салат «Черепаха Победы».

Кроме того, мы являемся постоянными и активными участниками фестиваля «Вкусы Первых». В рамках этого проекта семья одного из наших воспитанников каждый месяц представляет детский сад, готовя тематическое блюдо. Например, ко Дню Победы мы презентовали гостям и участникам салат «Черепаха Победы». То есть в ваших мероприятиях активно участвуют и родители? Может, назовете наиболее активные семьи?

При зачислении ребёнка в Движение Первых его родители автоматически становятся участниками этого сообщества. Для них даже действует специальный проект «Родные — любимые», который объединяет семьи и укрепляет связь поколений.

Из наиболее активных хотелось бы выделить семью Зуевых, родителей нашего воспитанника, теперь уже выпускника, Миши. Их вовлечённость проявляется во всём: от участия в военно-патриотических акциях и творческих флешмобах до участия во «Вкусах Первых». Шестого июня они будут представлять наш детский сад на муниципальном этапе «Семейной Зарницы» Движения Первых, которая будет проходить на стадионе.

Зуевы активно участвуют и в подготовке различных видеороликов, связанных с семейными традициями, с профессиями. У них множество наград, а на выпускном вечере Миша получил благодарность от регионального отделения как активный участник Движения Первых.

Из наиболее активных хотелось бы выделить семью Зуевых, родителей нашего воспитанника, теперь уже выпускника, Миши. Их вовлечённость проявляется во всём: от участия в военно-патриотических акциях и творческих флешмобах до участия во «Вкусах Первых». Шестого июня они будут представлять наш детский сад на муниципальном этапе «Семейной Зарницы» Движения Первых, которая будет проходить на стадионе. Зуевы активно участвуют и в подготовке различных видеороликов, связанных с семейными традициями, с профессиями. У них множество наград, а на выпускном вечере Миша получил благодарность от регионального отделения как активный участник Движения Первых. В каких конкурсах вы принимали участие за период деятельности вашего отделения?

Мы принимали участие в региональном конкурсе «Флагманы возможностей» — выиграли баннер и мерч Движения Первых. Сейчас мы вступили в проект «Медиапритяжение» и ждём результатов. Пока идет региональный этап, и если мы пройдём на уровне республики, то обязательно будем участвовать на федеральном.

Наиболее значимым достижением для нас стала победа в конкурсе первичных отделений Движения Первых за 2025—2026 учебный год. Мы заняли 3-е место в основной номинации «Лига возможностей» и были удостоены гранта в размере 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что конкурс проводился в двух номинациях: общей «Лига возможностей» и специальной «Первая лига», участие в которой принимали только призёры прошлого сезона.

Наиболее значимым достижением для нас стала победа в конкурсе первичных отделений Движения Первых за 2025—2026 учебный год. Мы заняли 3-е место в основной номинации «Лига возможностей» и были удостоены гранта в размере 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что конкурс проводился в двух номинациях: общей «Лига возможностей» и специальной «Первая лига», участие в которой принимали только призёры прошлого сезона. Расскажите подробнее про последний конкурс. В чем заключалась ваша задача?

Решение об участии в конкурсе было принято осенью 2025 года. С октября наша команда регулярно выполняла ежемесячные задания, которых обычно насчитывалось 5-6 и они были достаточно объемными. Например, нам нужно было выбрать подшефный объект: им мог быть объект культуры, образования или что-то другое. Мы остановили свой выбор на дубе Петра Великого в парке. Мы ухаживали за территорией: зимой очищали лавочки от снега, а весной провели уборку и покрасили некоторые элементы. Кульминацией этой работы стал торжественный вечер чтецов для детей, родителей и общественности, который мы организовали прямо в парке.

Не менее интересным заданием стала помощь приюту для бездомных животных. Совместными усилиями воспитанников, их родителей и педагогов собрали корм для собак из приюта, расположенного за ж/д линией. Кроме того, своими руками мы изготовили игрушки для питомцев и также передали их волонтёрам.

Обо всех наших достижениях мы рассказывали в сообществе первых детского сада «Рябинушка» и одновременно загружали ссылки на посты в личный кабинет Движения первых. Жюри конкурса оценивало не только нашу активность в социальных сетях, но и отзывы — впечатления о проделанной работе оставляли дети, родители и педагоги-наставники.

Последние конкурсные задания были выполнены нами в апреле, после чего началось ожидание результатов. Для нас стало большой честью войти в число победителей среди более чем восемнадцати тысяч участников со всей России.

другое. Мы остановили свой выбор на дубе Петра Великого в парке. Мы ухаживали за территорией: зимой очищали лавочки от снега, а весной провели уборку и покрасили некоторые элементы. Кульминацией этой работы стал торжественный вечер чтецов для детей, родителей и общественности, который мы организовали прямо в парке. Не менее интересным заданием стала помощь приюту для бездомных животных. Совместными усилиями воспитанников, их родителей и педагогов собрали корм для собак из приюта, расположенного за ж/д линией. Кроме того, своими руками мы изготовили игрушки для питомцев и также передали их волонтёрам. Обо всех наших достижениях мы рассказывали в сообществе первых детского сада «Рябинушка» и одновременно загружали ссылки на посты в личный кабинет Движения первых. Жюри конкурса оценивало не только нашу активность в социальных сетях, но и отзывы — впечатления о проделанной работе оставляли дети, родители и педагоги-наставники. Последние конкурсные задания были выполнены нами в апреле, после чего началось ожидание результатов. Для нас стало большой честью войти в число победителей среди более чем восемнадцати тысяч участников со всей России. На что вы собираетесь направить средства гранта?

Выигранные средства мы в первую очередь планируем направить на приобретение атрибутики Движения Первых. На данный момент у нас имеются футболки для детей, родителей и педагогов. Сейчас планируем приобрести толстовки, что позволит участникам мероприятий комфортно чувствовать себя в прохладную погоду. В дальнейшем, конечно, хотелось бы расширить ассортимент атрибутики (платки, бейсболки), чтобы соответствовать стандартам движения.

Во-вторых, часть средств будет направлена на создание медиацентра. Согласно требованиям Движения Первых, в детском саду необходимо организовать пространство для работы с медиаконтентом. Для этого требуется закупить оборудование: интерактивную доску или телевизор с выходом в интернет, соответствующие колонки. Первые шаги станут основой для полноценной студии, которую мы будем доукомплектовывать в будущем — благо, конкурсов много и мы стараемся принимать в них участие.

Во-вторых, часть средств будет направлена на создание медиацентра. Согласно требованиям Движения Первых, в детском саду необходимо организовать пространство для работы с медиаконтентом. Для этого требуется закупить оборудование: интерактивную доску или телевизор с выходом в интернет, соответствующие колонки. Первые шаги станут основой для полноценной студии, которую мы будем доукомплектовывать в будущем — благо, конкурсов много и мы стараемся принимать в них участие. Несомненно, выиграть грант — это успех. Каковы ваши дальнейшие планы?

Активная работа в Движении Первых занимает много времени, но это очень важное и нужное дело. Дети вовлекаются во все проекты: участвуют в волонтерстве, учатся доброте и любви к Родине. Они понимают, что сейчас мы выполняем одно задание, а в следующем месяце нас ждёт что-то новое.

Когда мы узнали о победе и поздравили свой коллектив, то задали коллегам вопрос: «Мы же не будем останавливаться на достигнутом?». Практически все ответили, что мы идём дальше. В наших планах — принять участие в конкурсе ещё раз, но уже в другой номинации — в «Первой лиге». Чем выше цель, тем приятнее её добиваться. Мы очень надеемся на новую победу.

Татьяна Александрова.