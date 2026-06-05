В ритме Движения Первых: шумерлинские детсады выиграли гранты

На днях были объявлены итоги Всероссийского конкурса первичных отделений Движения Первых 2025—2026 годов. Приятно отметить, что активное участие в нем приняли детские сады города Шумерли. Они показали блестящий результат и вошли в число победителей: на первом месте оказался детский сад № 18, на втором — детский сад № 15, на третьем — детские сады № 14 и № 16.
Мы пообщались с куратором одного из первичных отделений Ольгой Крыловой, чтобы узнать подробности об участии в конкурсе и работе движения внутри детского сада, и вот, что она нам рассказала.
- Наш детский сад № 16 «Рябинушка» вступил в Движение Первых в феврале 2024 года. Сегодня в его рядах состоят воспитанники, которым уже исполнилось шесть лет, — это около 35 человек. В движении также участвуют все педагоги детского сада, они считаются наставниками, а я являюсь председателем первичного отделения детского сада.
Особую торжественность деятельности движения придаёт посвящение, которое для нас проводит координатор Движения Первых в городе Шумерле Людмила Кучаева. В этот памятный день дети и их наставники получают заветные значки — символ принадлежности к единому сообществу и новых возможностей.
- Какие мероприятия проводятся с участниками Движения Первых в детском саду?
- Наш детский сад активно участвует во всех инициативах и акциях движения. Ежемесячно, следуя новому календарю мероприятий, приуроченных к памятным датам, мы с радостью присоединяемся к общим проектам. Так, в День защиты детей наши воспитанники стали участниками яркого флешмоба, недавно мы провели творческую акцию «Краски детства», сейчас участвуем в мероприятиях, посвящённых творчеству А.С. Пушкина, и уже начали подготовку к празднованию Дня России.
Кроме того, мы являемся постоянными и активными участниками фестиваля «Вкусы Первых». В рамках этого проекта семья одного из наших воспитанников каждый месяц представляет детский сад, готовя тематическое блюдо. Например, ко Дню Победы мы презентовали гостям и участникам салат «Черепаха Победы».
- То есть в ваших мероприятиях активно участвуют и родители? Может, назовете наиболее активные семьи?
- При зачислении ребёнка в Движение Первых его родители автоматически становятся участниками этого сообщества. Для них даже действует специальный проект «Родные — любимые», который объединяет семьи и укрепляет связь поколений.
Из наиболее активных хотелось бы выделить семью Зуевых, родителей нашего воспитанника, теперь уже выпускника, Миши. Их вовлечённость проявляется во всём: от участия в военно-патриотических акциях и творческих флешмобах до участия во «Вкусах Первых». Шестого июня они будут представлять наш детский сад на муниципальном этапе «Семейной Зарницы» Движения Первых, которая будет проходить на стадионе.
Зуевы активно участвуют и в подготовке различных видеороликов, связанных с семейными традициями, с профессиями. У них множество наград, а на выпускном вечере Миша получил благодарность от регионального отделения как активный участник Движения Первых.
- В каких конкурсах вы принимали участие за период деятельности вашего отделения?
- Мы принимали участие в региональном конкурсе «Флагманы возможностей» — выиграли баннер и мерч Движения Первых. Сейчас мы вступили в проект «Медиапритяжение» и ждём результатов. Пока идет региональный этап, и если мы пройдём на уровне республики, то обязательно будем участвовать на федеральном.
Наиболее значимым достижением для нас стала победа в конкурсе первичных отделений Движения Первых за 2025—2026 учебный год. Мы заняли 3-е место в основной номинации «Лига возможностей» и были удостоены гранта в размере 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что конкурс проводился в двух номинациях: общей «Лига возможностей» и специальной «Первая лига», участие в которой принимали только призёры прошлого сезона.
- Расскажите подробнее про последний конкурс. В чем заключалась ваша задача?
- Решение об участии в конкурсе было принято осенью 2025 года. С октября наша команда регулярно выполняла ежемесячные задания, которых обычно насчитывалось 5-6 и они были достаточно объемными. Например, нам нужно было выбрать подшефный объект: им мог быть объект культуры, образования или что-то другое. Мы остановили свой выбор на дубе Петра Великого в парке. Мы ухаживали за территорией: зимой очищали лавочки от снега, а весной провели уборку и покрасили некоторые элементы. Кульминацией этой работы стал торжественный вечер чтецов для детей, родителей и общественности, который мы организовали прямо в парке.
Не менее интересным заданием стала помощь приюту для бездомных животных. Совместными усилиями воспитанников, их родителей и педагогов собрали корм для собак из приюта, расположенного за ж/д линией. Кроме того, своими руками мы изготовили игрушки для питомцев и также передали их волонтёрам.
Обо всех наших достижениях мы рассказывали в сообществе первых детского сада «Рябинушка» и одновременно загружали ссылки на посты в личный кабинет Движения первых. Жюри конкурса оценивало не только нашу активность в социальных сетях, но и отзывы — впечатления о проделанной работе оставляли дети, родители и педагоги-наставники.
Последние конкурсные задания были выполнены нами в апреле, после чего началось ожидание результатов. Для нас стало большой честью войти в число победителей среди более чем восемнадцати тысяч участников со всей России.
- На что вы собираетесь направить средства гранта?
- Выигранные средства мы в первую очередь планируем направить на приобретение атрибутики Движения Первых. На данный момент у нас имеются футболки для детей, родителей и педагогов. Сейчас планируем приобрести толстовки, что позволит участникам мероприятий комфортно чувствовать себя в прохладную погоду. В дальнейшем, конечно, хотелось бы расширить ассортимент атрибутики (платки, бейсболки), чтобы соответствовать стандартам движения.
Во-вторых, часть средств будет направлена на создание медиацентра. Согласно требованиям Движения Первых, в детском саду необходимо организовать пространство для работы с медиаконтентом. Для этого требуется закупить оборудование: интерактивную доску или телевизор с выходом в интернет, соответствующие колонки. Первые шаги станут основой для полноценной студии, которую мы будем доукомплектовывать в будущем — благо, конкурсов много и мы стараемся принимать в них участие.
- Несомненно, выиграть грант — это успех. Каковы ваши дальнейшие планы?
- Активная работа в Движении Первых занимает много времени, но это очень важное и нужное дело. Дети вовлекаются во все проекты: участвуют в волонтерстве, учатся доброте и любви к Родине. Они понимают, что сейчас мы выполняем одно задание, а в следующем месяце нас ждёт что-то новое.
Когда мы узнали о победе и поздравили свой коллектив, то задали коллегам вопрос: «Мы же не будем останавливаться на достигнутом?». Практически все ответили, что мы идём дальше. В наших планах — принять участие в конкурсе ещё раз, но уже в другой номинации — в «Первой лиге». Чем выше цель, тем приятнее её добиваться. Мы очень надеемся на новую победу.
Татьяна Александрова.