Вторая победа Чувашии как ВИЭ-региона — итог последовательно реализуемой «зеленой» стратегии

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) Чувашская Республика подтвердила свой статус лидера в сфере «зеленой» энергетики, получив престижную отраслевую награду «Самый индустриальный ВИЭ-регион».

«Сегодня возобновляемая энергетика – это забота об окружающей среде, новые производства, инвестиции, рабочие места, технологическое лидерство и конкурентоспособность региона. Чувашия уверенно сохраняет позиции одного из лидеров этого направления в стране.

Эта награда подтверждает: мы идём в правильном направлении. Последовательно развиваем высокотехнологичную промышленность, создаем условия для внедрения инноваций и реализации новых проектов в сфере «зелёной» экономики, в том числе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Эта награда для региона уже вторая. Аналогичный титул Чувашия завоевала в прошлом году. Экспертное сообщество вновь высоко оценило стратегический вклад республики в развитие чистой энергетики и индустриальной экологии, отметив стабильную работу Чебоксарской ГЭС и успехи первого в России завода полного цикла по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (группа компаний «Хевел»). Продукция предприятия по-прежнему остается востребованной, а общий объем проектов под управлением «Хевел» достиг 1600 МВт.

Сохранение лидерских позиций подтверждает курс Чувашии на «зеленую» трансформацию экономики и высокий промышленный потенциал региона. Республика продолжает наращивать эффективность в смежных с ВИЭ направлениях. По реализации государственной политики в области энергоэффективности Чувашия поднялась на 12-е место среди регионов РФ (с 18-го места в 2024 году) и получила высший класс энергоэффективности «А+».

Напомним, статус «ВИЭ-регион» присваивается субъектам РФ, которые активно используют возобновляемые источники электроэнергии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.