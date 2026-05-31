Отказ от курения должен быть осознанным

31 мая — Всемирный день без табака

Здоровье – основа успеха, но мифы о курении ведут к зависимости и болезням. Покупая сигареты, человек теряет деньги и здоровье. О вреде привычки рассказывает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина:

Мишенью пагубной привычки курильщика становится его мозг. Попадая в орган, никотин связывается с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, что приводит к выбросу дофамина. Так курильщику может казаться, что привычка приносит ему удовольствие, и это лишь еще больше укрепляет его в никотиновой зависимости. Курение часто связывают с мифом о его способности помочь более оперативно принять решение. Но никотин снижает способность к критическому мышлению, а в перспективе ухудшает когнитивные функции: мешает организму адекватно реагировать на стресс, ухудшает память и концентрацию внимания. Зависимость поддерживается и психологической защитой и образами, навязываемыми табачными компаниями.

Курение очень негативно влияет на внешность. Например, если мы посмотрим на женщину, которая курит в течение 2-3 лет, мы уже сможем заметить у нее не самые приятные изменения: сниженный тургор кожи, желтые зубы, нарушение эндокринного статуса. Параллельно развиваются и внутренние нарушения, которые, оставшись без внимания, перерастают в хронические неспецифические заболевания со стороны дыхательной системы, болезни сердца и сосудов.

Важно понимать и то, что курение вредит не только курильщику, но и его окружению. В особенности это касается семей с детьми – доказано, что ребенок, который живет с курящими родителями, страдает недостаточностью кислорода, эмоциональным недержанием и сниженной концентрацией внимания.

Постулат «надо бросать курить» неверен. Важно изменить отношение: честно оценить вред и затраты, принять осознанное решение отказаться ради себя и семьи. Первые дни – самые тяжёлые, через 2–3 недели самочувствие улучшится. Консультации доступны в кабинетах профилактики, центрах здоровья и Республиканском наркологическом диспансере.



