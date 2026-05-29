Намеченные цели практически достигнуты

Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности подвёл итоги реализации национальных проектов в регионе.

На базе 12 национальных проектов в республике идёт работа над 44 региональными проектами. В числе новых направлений — обеспечение технологического лидерства. По данным ежемесячного рейтинга, который в 2026 году ведут Проектный офис России и Федеральное казначейство, Чувашия в этом плане опережает средние показатели по стране.



В апреле показатель достижения целей нацпроектов в республике составил 99,8 %. Это позволило региону подняться на 15-е место в России и на 4-е — в Приволжском федеральном округе. При этом 10 из 12 нацпроектов выполнены на 100 %. Общий объём бюджетного финансирования на 2026 год превышает 23,8 миллиарда рублей. В сфере здравоохранения сразу 2 региональных проекта — «Медицинские кадры» и «Борьба с гепатитом С» — получили высокую оценку.



В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в республике действует региональный проект «Всё лучшее детям». В этом году капитальный ремонт пройдёт в 38 школах, причём в 36 из них работы планируют завершить до конца года. В микрорайоне Новый город продолжается строительство школы на 1400 мест. Также полностью поставлено оборудование для профильных предметов в 54 школы.



По региональному проекту «Жильё», входящему в нацпроект «Инфраструктура для жизни», особое внимание уделяется переселению людей из аварийного жилья. Ранее Олег Николаев давал поручение до 1 июля сформировать и утвердить земельные участки под ускоренное строительство жилья во всех муниципалитетах для расселения аварийного фонда, под муниципальное жильё, для детей-сирот и других категорий. С середины июня будут постепенно подводиться промежуточные итоги, чтобы сразу перейти к активному обсуждению этой темы с обязательным привлечением застройщиков и строительных организаций.



