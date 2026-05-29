Зачем оформлять частный дом в Росреестре?

По Шумерлинскому округу в Росреестре учтено 8695 индивидуальных жилых домов. На самом деле частных домов в округе гораздо больше, просто не все строения поставлены на кадастровый учет или права на них не зарегистрированы. Сегодня поговорим о том, для чего нужно оформлять свои частные дома, как это сделать и чем рискуют владельцы неоформленных строений.

На вопросы отвечает начальник Алатырского отдела Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Китайкина.

Давайте начнём с азов. Что такое индивидуальный жилой дом с точки зрения закона?

Хороший вопрос, потому что люди часто путают понятия «дача», «коттедж», «садовый домик». А это разные вещи. На самом деле в законодательстве есть чёткое определение. Индивидуальный жилой дом — это отдельно стоящее здание, которое имеет не более трёх этажей, высотой не выше 20 метров. Оно предназначено для проживания одной семьи и не разделено на самостоятельные квартиры или блоки. Это прописано в Градостроительном кодексе Российской Федерации. Если говорить совсем просто, то это ваш собственный дом, стоящий на земельном участке, в котором живёт одна семья. Не многоквартирный, не блокированный, а именно отдельный. И вот важный момент: в таком доме можно официально зарегистрироваться по месту жительства, то есть прописаться. Это принципиально отличает его, например, от садового домика на дачном участке.

Зачем вообще регистрировать дом в Росреестре? Построил и живи себе.

Такое мнение встречается довольно часто, и я понимаю логику: построил своими руками, на своей земле, так зачем ещё какие-то бумаги? Но давайте разберём на конкретном примере. Представьте: Николай Иванович построил дом в 2005 году, живёт в нём, вырастил детей. Дом не оформлен. Приходит время — он хочет передать дом сыну. И вот тут начинаются проблемы: дом-то юридически не существует, его нельзя подарить, завещать или продать. И Николай Иванович вынужден собирать доказательства, что дом вообще есть, тратит на это время и деньги.

Поэтому важно понимать, что регистрация права собственности в Росреестре — это юридическое признание того, что именно вы являетесь законным владельцем дома. После внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вы получаете все права собственника: можете продавать, дарить, завещать, страховать, брать кредит под залог недвижимости. Государство официально признаёт вас хозяином. Это и есть главная ценность регистрации.

Мы недавно разговаривали с представителями администрации округа и там рассказали, что сейчас активно собирают данные по количеству индивидуальных домов в округе, по неоформленным зданиям, чтобы навести порядок и помочь людям в регистрации своих прав. Если посмотреть статистику, то, например, в этом квартале у нас было оформлено 9 частных домов.

Рисков несколько, и все они очень жизненные. Первый — невозможность распорядиться имуществом. Любая сделка с таким объектом юридически ничтожна.

Был у нас реальный случай. Семья годами жила в неоформленном доме. Когда понадобилось срочно продать недвижимость по семейным обстоятельствам, оказалось, что сделать это быстро невозможно. Пришлось сначала всё оформлять, терять время. Покупатели не стали ждать и отказались от сделки. Владельцы, конечно же, потом нашли других покупателей, но нервы себе потрепали. Вот цена промедления.

Второй риск — проблемы при наследовании. Это, пожалуй, самая болезненная история. Когда владелец уходит из жизни, его наследники нередко обнаруживают, что дом «на бумаге» не существует. Приходится обращаться в суд, собирать свидетельские показания, документы о строительстве. Это дорого, долго и нервно.

Третий риск — снос дома как самовольной постройки (если земельный участок не оформлен должным образом или на таком участке нельзя строить дом). Если дом возведён без разрешительных документов, то местные органы власти вправе признать его самовольной постройкой и вынести решение о сносе. Особенно это актуально, если дом стоит с нарушением отступов от границ участка или возведён на земле не той категории. В Чувашской Республике, например, вообще нельзя строить частные дома на землях сельхозназначения.

Четвёртый риск — отсутствие компенсации при изъятии. Если государству понадобится земля на вашем участке, например, для строительства дороги, то компенсацию вы получите только за то, что оформлено официально. Незарегистрированный дом в расчёт просто не возьмут.

Пятый риск — без оформленных прав на дом невозможно подключиться к коммуникациям. Газ, вода, электричество подключат только при наличии документов на дом от Росреестра. Поэтому надо придерживаться принципа Росреестра «построил — оформил» и я добавила бы сюда «подключил».

Здесь всё зависит от того, каким способом вы оформляете дом: через уведомительный порядок или по дачной амнистии. Но базовый пакет документов примерно одинаковый. Итак, вам понадобится: технический план дома (это главный документ, его готовит кадастровый инженер), правоустанавливающий документ на земельный участок (свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН или документ о предоставлении участка ещё советского времени — постановление, решение, государственный акт), уведомления о начале и завершении строительства (если дом строился по уведомительному порядку), паспорт заявителя и квитанция об оплате государственной пошлины (1000 рублей за единовременную регистрацию, это когда ставят сразу и на кадастровый учет, и регистрируют право собственности). Хочу подчеркнуть: технический план — это основа всего. Без него регистрация невозможна. Поэтому первый шаг — найти хорошего кадастрового инженера.

А для оформления дома важно, чтобы участок был отмежеван?

Да, этот момент при оформлении дома упускать не стоит. Если границы вашего участка не установлены, то есть вы не проводили межевание и не вносили сведения в ЕГРН, то оформить дом не получится. С такими проблемами у нас сейчас сталкиваются многие наследники. Поэтому убедитесь, что участок межеванный, а уж потом занимайтесь оформлением дома.

Вы упомянули уведомительный порядок и дачную амнистию. В чём разница и когда применяется каждый из вариантов?

Очень важный вопрос, и здесь действительно можно запутаться. Давайте разберём. Уведомительный порядок — это стандартная процедура для строительства нового дома. Если вы только собираетесь строить или начали строить после 4 августа 2018 года, то вы обязаны направить уведомление в местную администрацию. Это не разрешение на строительство в старом смысле. Вы просто уведомляете: «Я планирую построить дом с такими-то параметрами». Администрация проверяет, соответствует ли проект нормам, и отвечает, согласовано или нет. После окончания строительства снова подаёте уведомление о завершении, прикладываете технический план. Администрация сама направляет документы в Росреестр. Удобно и понятно.

Дачная амнистия — это упрощённый порядок для тех, кто построил дом давно, без всяких уведомлений и разрешений, и теперь хочет его оформить. Хорошая новость: дачная амнистия продлена до 1 марта 2031 года. По ней достаточно просто заказать технический план у кадастрового инженера и подать его вместе с заявлением в Росреестр. Никаких уведомлений, согласований с администрацией не требуется. Дачная амнистия распространяется на дома, расположенные на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, а также на садовых участках.

Приведу пример из практики. Галина Петровна построила дом на садовом участке ещё в 1998 году. Никаких разрешений тогда не брала, их и не нужно было. Сейчас захотела оформить дом. По дачной амнистии она заказала технический план, подала документы через МФЦ и через три рабочих дня получила выписку из ЕГРН. Теперь она полноправный собственник, может распоряжаться домом как угодно.

Здесь всё максимально удобно организовано. Документы можно подать несколькими способами. Первый и самый популярный — МФЦ, то есть многофункциональный центр «Мои документы». Приходите с документами, специалист принимает их, выдаёт расписку. Никуда больше идти не надо. Срок регистрации — примерно 3 рабочих дня.

Второй способ — электронно, через портал «Госуслуги». Срок регистрации при электронной подаче сокращается до одного рабочего дня. После регистрации вы получите выписку из ЕГРН — это и есть документ, подтверждающий ваше право собственности. Свидетельства о собственности на розовых бланках не выдают с 2016 года, но выписка из ЕГРН имеет точно такую же юридическую силу.

И в завершение что бы Вы сказали тем, кто ещё не оформил свой дом?

Я скажу просто и честно. В самом начале, когда только приступаешь к оформлению дома, всё кажется очень сложным и запутанным, а после оформления понимаешь, что всё просто и быстро. Оформление дома — это защита вашего труда, ваших вложений и вашей семьи. Многие годами откладывают и в итоге сталкиваются с ситуацией, когда дом нельзя продать, наследники не могут вступить в права или — в самом тяжёлом случае — строение признают самовольной постройкой. Сегодня государство создало все условия, чтобы оформление было быстрым и простым. Дачная амнистия продлена, МФЦ работают в каждом районе, кадастровых инженеров достаточно. Весь процесс — от похода в МФЦ до получения выписки — занимает в среднем два-три дня.

Поэтому не откладывайте оформление. Обратитесь к кадастровому инженеру, соберите документы, придите в МФЦ. Один раз потратите время и будете спокойны за своё имущество, за своих детей, за своё будущее. Ваш дом заслуживает того, чтобы быть защищённым законом, а вы — чтобы жить в нем спокойно.

М. Иванова.