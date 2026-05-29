Вместо подработки – суд и штраф

Сотрудники УМВД России по г. Чебоксары пресекли противоправную деятельность нигде не работающего 32-летнего местного жителя, причастного к пропаганде наркотических средств.

Полицейские застали мужчину в вечернее время 21 мая на одной из центральных улиц, где он расклеивал рекламные листовки, содержащие ссылку на интернет-магазин по продаже наркотических средств. Увидев людей в форме, правонарушитель попытался убежать и спрятаться в одном из ближайших дворов, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен для разбирательства в полицию.



Выяснилось, что некоторое время назад в одном из мессенджеров горожанин откликнулся на объявление о работе промоутером и это был его первый рабочий день. Он успел расклеить 109 из 110 имевшихся у него листовок, но обещанное куратором вознаграждение в размере 5 тысяч рублей так и не получил.



В телефоне задержанного стражи правопорядка обнаружили переписку с вербовщиком, которому отправлялись фотографии и координаты мест расклейки объявлений. Вся распространённая криминальная рекламная продукция была найдена и изъята сотрудниками ППСП совместно с работниками жилищно-коммунального хозяйства.



По итогу разбирательства полицейские составили в отношении промоутера онлайн-наркомаркета протокол по статье 6.13 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей. Кроме того, правонарушитель был привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ и до судебного решения помещён в камеру для содержания задержанных.



Пресс-служба МВД по Чувашии.