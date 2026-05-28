Чувашия дополнила архив народной памяти о героях СВО

В Чебоксарах, в театре юного зрителя имени М. Сеспеля, состоялась премьера документального фильма «Энергия победителей: СВО», посвященного защитникам Родины из Чувашии. Картина приурочена к годовщинам освобождения Мариуполя и Артёмовска. Это хроника современности, свободная от художественного вымысла и построенная исключительно на фактах.

«Документальная лента «Энергия победителей: СВО» несет в себе огромную ценность. Она дает людям возможность увидеть реальные лица и услышать живые голоса тех, кто прямо сейчас пишет историю на полях сражений. Фильм помогает нам, взрослым и подрастающему поколению, глубже понять суть происходящего и осознать цену мира. Мы не просто поддерживаем такие инициативы, мы будем активно в них участвовать и передадим эти материалы в Национальный музей, а также созданный по поручению Президента России Владимира Путина Национальный информационный центр. Эти свидетельства необходимы и для объективной оценки действий деятелей Украины и Запада и для того, чтобы новые поколения знали неопровержимую правду», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Перед показом фильма гости осмотрели интерактивные площадки, развернутые в фойе театра. Зрители могли настроить связь через коммутатор, попробовать собрать и разобрать оружие или поуправлять беспилотником. Особое внимание привлекла трансляция видеоархива проекта «Голоса Родины» — записей ветеранов, ставших частью Народного цифрового архива историй участников СВО.

У фильмов такого жанра — особая просветительская миссия. Спустя 81 год после окончания Великой Отечественной войны выросшая под мирным небом молодежь, как когда-то их отцы и деды, вновь приняла исторический вызов, чтобы сохранить суверенитет и будущее своей державы. Картина логически продолжила масштабные проекты республики по сохранению исторической правды. Ранее региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО уже запустило медиапроект «Голоса Родины», в рамках которого первые 40 видеомонологов из Чувашии были переданы в общенациональный цифровой архив, формируемый по поручению Президента России Владимира Путина. Теперь к этой важной миссии активно подключился и бизнес: создание документальной ленты при участии Чувашской энергосбытовой компании, входящей в Группу компаний Трансэнергопром, доказывает, что поддержка защитников и сохранение памяти об их подвиге стали делом всего общества.

«В прошлом году к 9 мая мы сняли первую часть проекта «Энергия победителей», где рассказали о героях Великой Отечественной войны. Сегодняшние события во многом аналогичны той борьбе, поэтому новый фильм стал логичным продолжением и символом преемственности. Нам важно показать судьбы тех, кто сейчас находится на передовой и рассказать об их семьях. Мы обязательно продолжим поддерживать наших бойцов. Наше дело правое, победа будет за нами», — отметил генеральный директор ООО «Трансэнергопром» Александр Кондратьев.

Глава региона вручил благодарственные письма главным героям картины: младшему лейтенанту Рустаму Широкову и гвардии сержанту Сергею Бородавкину. Гвардии подполковник Димитрий Осипов и гвардии старший лейтенант Юрий Богданов, который сегодня выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, не смогли присутствовать лично. Олег Николаев передал их награды родным. Отмечен вклад и тех, кто помогал создавать документальный фильм. Благодарственные письма Главы Чувашии получили генеральный директор ООО «Про Менеджмент» Павел Волков, заместитель начальника Отдела по мобилизационной работе Администрации Главы Чувашской Республики Владимир Кириллов и генеральный директор ООО «Трансэнергопром» Александр Кондратьев.