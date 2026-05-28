В Чувашии планируют трудоустроить не менее 12,5 тысяч подростков

Начало карьеры — это важный этап в жизни каждого молодого человека, и задача правительства — помочь успешно пройти этот путь. В республике созданы реальные инструменты, чтобы этот старт был уверенным. Благодаря поддержке работодателей и партии «Единая Россия», а также усилиям службы занятости сегодня подрастающему поколению предоставляются реальные возможности для первого трудового опыта, профессионального самоопределения и успешной адаптации к рынку труда.

Доход подростков, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, складывается из двух частей: заработной платы работодателя и финансовой поддержки центра занятости. Финансовая поддержка составляет2795 рублей в месяц и выплачивается пропорционально отработанному времени. На оказание финансовой поддержки при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на 2026 год из республиканского бюджета предусмотрено 12,6 млн. рублей, 18,4 млн. руб. из средств местных бюджетов.

В приоритетном порядке центры занятости населения трудоустраивают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении (В январе-апреле 2026 г. на временных рабочих местах было занято 1638 подростков, из них: 3 – сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, 9 – инвалидов, 10 – из семей потерявших кормильца, 251 – из неполных семей, 717 – из многодетных семей, 20 – из неблагополучных семей, 542 – дети из малообеспеченных семей, 8 – находящихся под опекой, 50 – состоящие на учете в КДН, 28 – состоящие на учете в ПДН).

Летом 2026 года у школьников есть реальный шанс не просто отдохнуть, а получить первые деньги и опыт. Рынок труда для подростков сильно изменился: рядом с классическими вакансиями появились цифровые направления. Главное — знать свои права и понимать, где искать. В этом и помогут кадровые консультанты.

По вопросам трудоустройства подростки всегда могут обратиться в центр занятости населения, независимо от места регистрации. Поиск работы можно осуществлять и дистанционно, используя ресурсы Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (www.trudvsem.ru). Различные параметры поиска вакансий, контактная информация о конкретном работодателе в банке вакансий предоставляют соискателям возможность для самостоятельного подбора подходящей работы.