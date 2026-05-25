Щитовидка – наш моторчик

25 мая – это не просто дата в календаре, это повод сказать спасибо нашей маленькой, но такой важной труженице – щитовидной железе! Именно она, словно дирижер оркестра, управляет нашим обменом веществ, энергией и настроением. И, как любой ценный механизм, она нуждается

в нашей заботе и внимании.

Что же самое главное, чтобы наш моторчик работал как часы?

Йод – наш верный друг! Это основа основ для щитовидки. Не забывайте про йодированную соль в рационе, морепродукты, морскую капусту.

Сбалансированное питание – залог успеха. Ешьте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов. Ограничьте сахар и трансжиры.

Стресс – враг № 1! Хронический стресс истощает наши силы и негативно влияет на гормональный фон. Найдите свой способ расслабления: прогулки на природе, медитация, хобби, общение с близкими.

Движение – жизнь! Регулярная физическая активность улучшает кровообращение, в том числе и в области шеи, где расположена наша щитовидка. Даже простая зарядка утром творит чудеса.

Витамин D – наш солнечный помощник. Этот витамин не только для костей. Он играет важную роль в работе иммунной системы, которая тесно связана с эндокринной. Больше бывайте на солнце (в разумных пределах, конечно!) и включайте в рацион жирную рыбу, яйца.

Селен – наш защитник. Этот микроэлемент помогает щитовидке правильно использовать йод и защищает ее от повреждений. Бразильские орехи, семена подсолнечника, чеснок – ваши союзники.

Сон – время восстановления. Во время сна наш организм активно восстанавливается, и щитовидная железа не исключение. Старайтесь спать 7-8 часов в сутки.

Эмоциональное благополучие – невидимая сила. Наши мысли и эмоции напрямую влияют на наше тело. Позитивный настрой, умение радоваться мелочам, прощать – все это создает благоприятную среду для здоровья.

Если вы чувствуете изменения в самочувствии, усталость, перепады настроения, то не откладывайте визит к врачу-эндокринологу. Ранняя диагностика и своевременное лечение – залог долгой и счастливой жизни.

Республиканский центр общественного здоровья.