В Чувашии до 2030 года расселят 246 аварийных домов: утверждена новая программа и жилищные сертификаты

Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил долгосрочную программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2030 года. Программа будет реализована в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Она не только определяет долгосрочные планы ликвидации аварийного фонда, но и предлагает жителям более гибкий и быстрый механизм улучшения жилищных условий через получение денежного сертификата.

Новая республиканская адресная программа предусматривает расселение 246 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года в соответствии с требованиями федерального законодательства. Общая площадь расселяемого жилья составит 71,9 тыс. кв. м, где проживают 4,8 тысячи человек. Общий объем финансирования мероприятий определен в размере 6,4 млрд рублей, из которых 4,4 млрд рублей – средства республиканского бюджета, 1,5 млрд рублей – средства Фонда развития территорий, 500,9 млн рублей – средства местных бюджетов.

Реализация программы предусмотрена в 18 муниципалитетах республики в пять этапов. Наибольшие объемы расселения аварийного фонда приходятся на Чебоксары – 15,7 тыс. кв. м, Шумерлинский округ – 14 тыс. кв. м, Алатырский округ – 8,6 тыс. кв. м, и Козловский округ – 8,4 тыс. кв. м. Здесь сосредоточен самый большой объем расселения по программе.

Ключевым новшеством программы стала дополнительная мера поддержки – единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилья, право на которую удостоверяется именным жилищным сертификатом. Новую меру поддержки для переселенцев из аварийного жилья Правительство Чувашии вводит по предложению «Единой России».

Премьер-министр Сергей Артамонов, комментируя нововведение, подчеркнул: «Решение о запуске этой меры поддержки является прямым поручением Главы Чувашии Олега Николаева, поддержанным партией «Единая Россия». Перед Кабинетом Министров поставлена задача завершить к 2030 году программу переселения из аварийного жилья в республике, в которую включено 246 домов. Поэтому мы стараемся максимально расширить инструменты поддержки граждан. Возможность на выбор получить именно денежную выплату позволит семье самостоятельно выбрать новый дом с учетом предпочтений».

Сертификат могут получить собственники или наниматели по соцнайму, у которых на момент признания дома аварийным нет в собственности или по соцнайму иного пригодного для жизни жилья. При этом в приоритете – дома, признанные аварийными раньше. Вместо предоставления конкретной квартиры в строящемся доме или ожидания выкупа, гражданин самостоятельно подбирает жилье на рынке (новостройка, вторичный рынок с износом не более 40%, строительство индивидуального дома) и получает от государства сертификат.

Сумма выплаты рассчитывается исходя из площади расселяемого жилья (но не менее 18 кв. м) и стоимости квадратного метра, установленной для данного муниципалитета. Если новое жилье дешевле номинала сертификата, выплачивается фактическая стоимость. Если дороже – разницу гражданин доплачивает сам (можно использовать маткапитал или ипотеку).

С полным перечнем аварийных домов, планируемыми сроками их расселения и конкретными адресами можно ознакомиться в Приложении № 1 к Программе.

Подробный порядок получения жилищного сертификата, включая перечень необходимых документов, формы заявлений и требования к приобретаемому жилью, размещен по ссылке.