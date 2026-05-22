Служба санитарной авиации возобновляет работу

Вылеты воздушного судна будут осуществляться в период с 1 июля по 24 декабря 2026 года включительно. Контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи заключен с петербургским АО «Национальная служба санитарной авиации».

Цена заключенного контракта составила 44,9 млн рублей. Частично расходы компенсируются федеральным бюджетом в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Значительная доля финансирования перелетов, как и в прошлом году, будет обеспечиваться за счет средств республиканского бюджета. В республике уже сформирована авиамедицинская бригада, в состав которой вошли ведущие врачи-реаниматологи и средний медицинский персонал.



С 2020 года служба санитарной авиации обеспечила экстренную доставку 475 пациентов в медицинские организации республиканского уровня.

