Мошенничество в отношении владельцев загородных участков: официальные разъяснения Росреестра

Как ранее сообщил ряд СМИ, аферисты рассылают дачникам фейковые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале госуслуг.

Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано главным государственным инспектором региона (города или района) по использованию и охране земель или его заместителем и заверено печатью территориального органа Росреестра.



«Постановление правонарушителю вручается лично при рассмотрении административного дела, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на портале госуслуг. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам в смс или в чатах в мессенджерах с угрозами штрафов за нарушения на участках – по этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются!» — сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Сергей Васюков. Он также отметил, что Росреестр привлекает к административной ответственности за нарушения земельного законодательства только по результатам контрольного (надзорного) мероприятия и составления протокола об административном правонарушении. При этом собственник в обязательном порядке уведомляется территориальным органом Росреестра в бумажном виде заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах» о времени и месте проведения такого мероприятия.



Таким образом, если у вас не было соответствующих официальных уведомлений о проведении на вашем участке контрольных (надзорных) мероприятий и вы получили подозрительное сообщение с указанием оплатить штраф, то имейте в виду, что это мошенники.



«Очень важно не терять в таких ситуациях бдительность. Если возникли сомнения в достоверности постановления о назначении административного наказания, то всегда можно обратиться в территориальный орган Росреестра в ходе личного приема, позвонить по телефону или в течение 10 дней направить жалобу в адрес территориального органа службы, который вынес соответствующее постановление. Лучше несколько раз все перепроверить», — уточнил член Общественного совета Росреестра Чувашии, председатель Союза юристов Чувашской Республики Иван Иванов.



Адрес территориального органа всегда указывается в постановлении о назначении административного наказания. Посмотреть адреса других территориальных органов Росреестра можно на сайте ведомства.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.