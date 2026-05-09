Не будьте доверчивыми, чтобы не потерять свои сбережения

За январь—апрель 2026 года число бесконтактных хищений чужого имущества в Чувашии снизилось на 24,9 %, с 946 до 710, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом ущерб, причиненный в результате преступных деяний, возрос на 12,9 %, с 271,1 до 306 млн руб.

В категорию самых доверчивых вошли студенты и работающие люди.

Один из самых распространённых способов – мошенничество под предлогом покупки или продажи товаров — 136 потерпевших, ущерб свыше 14 млн руб. Продавцы товаров через сайты бесплатных объявлений просят перечислить предоплату, оставляя покупателей ни с чем. И, наоборот, при попытке продать товар через Интернет покупатели просят назвать реквизиты банковской карты для зачисления денег или перейти по присланной в мессенджере ссылке, а затем похищают сбережения.



Как себя обезопасить? Сегодня известные маркетплейсы и сайты бесплатных объявлений позволяют совершать покупки, общаясь внутри системы, и осуществлять переводы, используя торговую платформу. В этом случае деньги не поступят продавцу, пока покупатель не подтвердит получение товара. Мошенники же стараются перевести общение в сторонние мессенджеры и просят перечислить средства на частный счет либо сами присылают ссылку на «проверенный сервис доставки», где необходимо ввести свои персональные данные и реквизиты своей банковской карты. Если вы сами продаете товар и хотите получить за него деньги, достаточно будет назвать номер телефона, привязанный к вашей карте. И всё! Никаких кодов, паролей и реквизитов карты!



В последнее время стали популярны мошенничества под предлогом продажи автомобилей из Европы, Японии, Китая и т.д. Как правило, объявление размещается в мессенджере, покупателя просят произвести предоплату, оплатить таможенный сбор, но в последующем заветной иномарки он так и не увидит. Например, житель Чебоксар лишился 700 тысяч рублей, решив приобрести квадроцикл через популярную интернет-платформу — по просьбе продавца чебоксарец продолжил договариваться с ним о покупке в стороннем мессенджере, после дистанционного «оформления документов» потерпевший перечислил запрашиваемые 700 тысяч рублей, а затем лжепродавец сначала искал причины, по которым не отправил квадроцикл, а потом и вовсе сделал вид, что не понимает, о чем его спрашивают.



Мошенничество под предлогом перевода денег на «безопасный счет» (116 потерпевших, ущерб 104,6 млн руб.) существует уже не один год, но преступники постоянно меняют подходы к своей жертве. Начаться разговор или переписка в мессенджере могут под любым предлогом: замена домофона, получение посылки на почте, запись в поликлинику, утечка персональных данных на предприятии, попытка получения кредита на ваше имя третьим лицом и т.д. Далее вам приходит код, который просят сообщить. Зачастую преступники получают доступ к вашему аккаунту от «Госуслуг» либо говорят, что некто получил доступ к вашим «Госуслугам» и оформил генеральную доверенность, после чего в разговор подключается «представитель ФСБ или Росфинмониторинга» и сообщает о переводе денежных средств от вашего имени на счет террористической организации.

Запугивая привлечением к уголовной ответственности, злоумышленник требует перевести все имеющиеся на счетах средства на так называемый безопасный счет или же передать их на проверку «представителю ФСБ», которым выступает курьер мошенников. Но аферисты и этим не ограничиваются: требуют взять кредиты в банках («чтобы обнулить кредитный потенциал и выявить нечистых на руку работников банка»), продать машину и квартиру, а в последующем, чтобы якобы вернуть деньги, – стать курьером или совершить иное преступление.



Очередной жертвой такого мошенничества стала 68-летняя чебоксарка. В мессенджере ей пришло сообщение якобы от председателя товарищества собственников жилья о том, что в их доме производится замена магнитов от входной двери в подъезд. Для активации заявки собеседник попросил продиктовать код из смс. Как только горожанка сообщила неизвестным комбинацию цифр, поступившую на телефон, злоумышленники разыграли перед ней известный сценарий со звонками от лжепредставителей портала государственных услуг, МФЦ, службы финансового мониторинга и ФСБ. В один голос собеседники вторили, что от имени жительницы Чебоксар оформлена доверенность, с помощью которой вооруженные силы Украины получают финансовую помощь. Чтобы «аннулировать цифровую подпись на эту доверенность», потерпевшую убедили снять накопления и перевести их на продиктованный по телефону счет. Из-за своей доверчивости пенсионерка лишилась более 2 млн руб.



Еще лишиться накоплений можно, скачав на телефон вирусную программу. Потерпевшему на сотовый телефон приходит сообщение «Посмотри, это ты на фото?», «Наш друг погиб в ДТП», за которым скрывается ссылка, ведущая на вирусный файл, а точнее, загрузочный файл с расширением «.арк». Открыв ссылку и установив приложение, владелец телефона запускает к себе вирус, с помощью которого преступники получают доступ к банковским картам, смс-сообщениям, могут оформить кредит в микрофинансовых организациях.



Случай из практики: в межмуниципальный отдел МВД России «Алатырский» с заявлением об оформлении на его имя микрозаёма в размере 8 тысяч рублей через взломанный аккаунт портала госуслуг обратился 58-летний житель. До этого он в мессенджере получил сообщение «ДТП. Соболезную», которое содержало вредоносный apk-файл. Открыв его, потерпевший автоматически предоставил злоумышленникам доступ к своим данным. В похожей ситуации оказалась и 63-летняя жительница Шумерлинского округа. Она в мессенджере получила сообщение «Вы что творите на все обозрение» от знакомой и открыла его. Позже выяснилось, что аккаунт приятельницы был взломан, так к ней попала вредоносная программа. С ее помощью злоумышленники получили доступ к аккаунту на портале госуслуг и оформили микрозаймы.



Возможно также получение мошенниками доступа к аккаунту в «Госуслугах», когда потерпевший вводит код в сообщении. Например, в общедомовом чате (чат может быть специально созданным злоумышленником, например, Благоустройство.HTML) предлагается проголосовать за что-то, а для авторизации потребуется ввести код или подтвердить свою личность через поддельный сайт «Госуслуги», где мошенники будут видеть ваши пароли. С помощью него-то преступники и попадут в ваш аккаунт и смогут оформить микрозаймы и сим-карты на ваше имя.



Чтобы не попасть на удочку преступников, нужно крайне недоверчиво относиться ко всем ссылкам, которые вам присылают, даже если это ваши знакомые (их аккаунты могли подделать или взломать). При необходимости лично перезвоните абоненту, от которого пришло сообщение. Установите самозапрет на получение кредитов в «Госуслугах» и двухфакторную защиту вашего аккаунта в мессенджере, чтобы ваш аккаунт не взломали и не стали от вас рассылать вирусы вашим знакомым.



Потерять деньги можно, ввязавшись в мошенническую схему с предложением дополнительного заработка — участия в инвестициях, покупки криптовалюты (61 потерпевший, ущерб 35 млн руб.). К объявлениям и рекламе в Интернете, предлагающим сверхприбыли от инвестирования, нужно относиться очень критично. Сверхбольшими процентами, которые обещают мошенники, можно назвать те, что в 2 и более раза превышают средний процент по банковским вкладам. К тому же серьезные брокеры, такие, как банки, крупные фонды, не станут гарантировать доход от вложений в биржевые инструменты, ведь на фондовом рынке бывают как взлёты, так и падения. Если есть интерес к этому виду деятельности, обращайтесь только к надежным брокерам, указанным на сайте ЦБ РФ (ищется как «список брокеров»). И начинать стоит с очень небольшой суммы, которую не жалко потерять в случае неудачи.



Вот так администратор медицинского учреждения в Чебоксарах стала жертвой мошенничества на сумму более 7 млн руб. 54-летняя горожанка в начале марта на сайте знакомств стала переписываться с мужчиной, который предложил ей заработать на криптобирже. Вначале женщина инвестировала 70 тысяч рублей, потом стала вкладывать все большие суммы. По мере увеличения дохода в виртуальном аккаунте она заложила в банке квартиру за 4,5 млн руб. и вложила эти средства в инвестиции. Помимо банковских средств за квартиру и личных сбережений горожанка оформила кредит, микрозаймы и взяла в долг у знакомых.



Зачастую потерпевшие от мошеннических действий переводят аферистам денежные средства, которые впоследующем используются для финансирования вооруженных сил Украины. По каждому факту мошенничества сотрудниками полиции проводится проверка на причастность гражданина или организации к оказанию финансовой помощи иностранному государству либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В случае установления фактов указанной противоправной деятельности будет рассматриваться вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.



МВД по Чувашии.