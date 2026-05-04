Расскажите о своем герое: завершается прием заявок в Бессмертный полк онлайн

Прием заявок на участие во всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» подходит к завершению. До 6 мая, включительно, жители Чувашии могут включить историю своих родственников в цифровое шествие, которое состоится в День Победы и объединит тысячи героев со всей страны.

Онлайн-шествие сохраняет традицию народной памяти о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и всех, кто внес вклад в Победу. 9 мая их фотографии и истории вновь будут объединены в единый цифровой строй, который пройдет по всей России.

Чтобы стать частью проекта, необходимо до окончания приема заявок разместить информацию о своем герое на официальном сайте акции, либо воспользоваться мини-приложениями в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и МАКС.

Участникам нужно загрузить фотографию и краткие сведения о ветеране Великой Отечественной войны или труженике тыла. При регистрации доступна возможность восстановить изображение и улучшить его качество, в том числе сделать фотографию цветной.

Цифровое шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте https://2026.polkrf.ru/. Оно охватит всю страну – от восточных регионов до западных рубежей России.

Каждая заявка пройдет многоступенчатую проверку с участием историков, что позволит обеспечить достоверность информации и бережное отношение к памяти участников войны.

Сегодня «Бессмертный полк онлайн» стал важной формой сохранения семейной и исторической памяти. Для многих участников это возможность вновь «увидеть» своих родных в общем строю Победы и передать их историю следующим поколениям.

Традиционно, технологическим партнером акции выступает Сбер, медийным партнером – VK.