Американский клён вне закона

С 1 марта в России клен ясенелистный, известный в народе как американский, объявлен вне закона. Приказ Рослесхоза предписывает выявлять и уничтожать этот клен. Но так ли он опасен, как считается?

Американский клен известен многим, так как растет, наверное, почти во всех регионах страны. Опасным же его признали потому, что он очень быстро распространяется и не дает расти другой зелени. И в самом деле, заросли этого дерева порой занимают целые гектары на городских пустырях или около промышленных предприятий.



Не все согласны с тем, что дерево, завезенное когда-то в Россию, является очень опасным и его надо уничтожить, чтоб следов не осталось. Доцент Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана (это бывший Московский государственный университет леса) Игорь Ерзин полагает, что это не так.

По степени агрессивности захвата земли более опасен клен остролистный, схожий с канадским, — говорит ученый. — И он наглухо закрывает солнце листьями, потому под ним голая земля, где ничего не может расти. Так что клен ясенелистный не самое опасное дерево.

По мнению Ерзина, американский клен давно встроился в экологические системы и особых угроз не несет. Это растение, например, обладает высокой пыле-, газоустойчивостью. Поэтому его поросли занимают земли возле заводов, где больше ничего вырасти не может, и создается зеленая зона. Также вполне спокойно это дерево растет во дворах жилых домов. А вытеснить другие деревья, если они здоровые, американский клен не в состоянии, он же не монстр. Конечно, его много на пустырях и заброшенных землях, — говорит Игорь Ерзин. — Но зачастую оттого, что у других деревьев нет сил там произрастать: почва загажена, воздух загазован, промышленные выбросы рядом. А клен американский приспособился. К тому же хотя и принято решение о непременном уничтожении такой породы деревьев, но сколько их в России, какие суммы на это потребуются и как долго будет идти этот процесс, также неизвестно. Если предположить, что лет за двадцать удастся вырубить весь американский клен в России, то какие растения придут ему на замену? Очевидно, что те, которые могут быстро размножаться, захватывать территории. Их тоже можно будет признать вредными, и борьба с ними не будет иметь конца.



Источник: «Российская газета».