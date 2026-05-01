Уважаемые жители Чувашской Республики! От всего сердца поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!



Этот день символизирует нашу общую признательность за созидательный труд, который движет вперёд Чувашию и всю страну. Каждое достижение, каждый результат – это воплощение профессионализма, ответственности и мастерства конкретных людей. Именно личная вовлечённость и стремление к совершенству делают труд фундаментом не только благосостояния, но и общественного прогресса, превращая общее дело в наш общий успех.



Для Чувашии особой гордостью являются трудовые династии, которые мы чествуем уже более 20 лет. Более тысячи семейных традиций в рабочих, медицинских, педагогических и других сферах – это живой пример преемственности и преданности своему призванию.



Они передают ценнейший опыт и знания из поколения в поколение, обеспечивая прочную связь времён и устойчивое развитие. Поддержка трудовых династий остаётся важным приоритетом для Правительства республики. Мы стремимся создавать все условия для их развития,

поддерживая корпоративные программы и наставничество.



Сегодня растёт и крепнет наша молодая смена. Перенимая традиции старших, она активно включается в созидательную работу, уверенно смотрит в будущее и добивается новых высот.

Пусть этот Первомай наполнит сердца оптимизмом, верой в свои силы и вдохновением для новых свершений. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в реализации самых смелых планов!



Глава Чувашской Республики Олег Николаев.