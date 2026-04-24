Чувашия укрепляет свои позиции на туристическом рынке страны

Прошлый год стал для республики рекордным — 1,5 миллиона туристов посетили наш край. На развитие индустрии гостеприимства было направлено свыше 140 миллионов рублей

из бюджета — на закупку оборудования, развитие туристической инфраструктуры и поддержку новых отелей, которые уже открыли более сотни современных номеров.

В 2026 году закуплено оборудование для базы отдыха «Заимка», этнокомплекса «Чуваш керем», агротуристического комплекса «Сладкое золото Чувашии» и парка «Амазония». Введены в эксплуатацию детские и спортивные площадки в санатории «Волжанка». В дополнение к уже действующим звуковым приложениям созданы 3 новых аудиогида.



Расширяется гостиничный фонд республики. Отели, дома отдыха, досуговые комплексы вплотную занимаются классификацией своих услуг. Их число постоянно растет, сертифицировано уже более 120 объектов. Только в прошлом году введено 113 новых номеров.



Для гостей республики запланировано проведение 155 масштабных мероприятий, более половины из них пройдут в летний сезон. С афишей событий можно ознакомиться на портале «Ярко в Чувашии». Особой площадкой стал открывшийся в прошлом году агромаркет «Пехет». Здесь не только продают вкусную и качественную продукцию местных производителей, но и проводят концерты, ярмарки народных промыслов, мастер-классы. В 2025 году в агромаркете побывали около 1,7 тысячи человек.



В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» Чувашии выделено более 140 млн рублей. Почти половина — на благоустройство инфраструктуры вдоль маршрута «Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля».



В рамках госпрограммы по поддержке инвестиционных проектов в сфере туризма отобрано 5 проектов по размещению глэмпингов в Чебоксарском округе и Заволжье на сумму более 260 млн рублей.



Международный аэропорт Чебоксар обслуживает полетные маршруты в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск, Сургут, Калининград и Махачкалу. В прошлом году пассажиропоток достиг почти 650 тысяч человек. В период речной навигации в порт Чебоксар заходят круизные теплоходы, следующие по Волге. Гостями республики стали почти 100 тысяч человек. Свои маршруты есть и у скоростных судов «Валдай».



Что касается железнодорожного транспорта, то в этом году в дополнение к уже имеющимся направлениям стартует ретропоезд «Чебоксары — Канаш» для желающих попутешествовать в стиле прошлых лет.

