Гарантийный срок при покупке сезонной обуви

Определенную обувь можно использовать только в соответствующий сезон. Этот факт оказывает влияние на дату начала гарантии. По закону гарантия на обувь начнет действовать с первого дня начала сезона. На обувь сезонного назначения, приобретенную заблаговременно, гарантийные сроки исчисляются исходя из местных климатических условий с момента наступления соответствующих сезонов.

Периоды сезонов индивидуальны для разных субъектов России. В нашей республике в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашии от 27 августа 2008 г. № 239 «Об определении сроков наступления сезонов, используемых при исчислении гарантийных сроков и сроков службы сезонных товаров» определены следующие сроки наступления сезонов, используемых при исчислении гарантийных сроков и сроков службы сезонных товаров: с 1 ноября — зимнего сезона, с 15 марта — весеннего сезона, с 15 мая — летнего сезона и с 15 сентября — осеннего сезона.



Если обувь приобретена во время сезона эксплуатации, то отсчет гарантийного срока начинается с момента покупки. Если потребитель приобрел некачественную обувь, то в течение всего гарантийного срока он имеет право обратиться к продавцу с одним из следующих требований: безвозмездное устранение недостатков обуви или возмещение расходов на осуществление ремонта; замена на другую модель, вид обуви; соразмерное уменьшение стоимости; возврат денежных средств; замена на аналогичную модель обуви.



Обменять или отремонтировать обувь по гарантии (бесплатно) можно в течение гарантийного срока. В случае, если гарантийный срок истек, но недостатки товара были обнаружены в течение 2 лет, потребитель вправе предъявить продавцу требования, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Если выяснится, что повреждение возникло в результате несоответствующего хранения или неправильной эксплуатации, то вернуть денежные средства или обменять обувь не удастся.



Продавец несет материальную ответственность по гарантии изготовителя. Он обязан выполнять гарантийные обязательства (если доказано, что товар имеет производственный недостаток), производить ремонт за свой счёт (гарантийный срок продлевается на период, в течение которого обувь ремонтируется), вернуть денежные средства, если возможность заменить товар на аналогичный отсутствует, а также в течение 14 дней с момента покупки принять новые изделия, которые по определенным причинам не подошли покупателю (обувь должна сохранить товарный вид, все ярлыки и бирки должны остаться на месте). Отказать в возврате денег или обмене обуви по гарантии могут в случаях, если изделие потеряло товарный вид вследствие износа, покупатель самостоятельно производил ремонт или имеются механические повреждения, в появлении которых виноват покупатель. В случае спора о причинах возникновения недостатка товара продавец обязан в период гарантии провести экспертизу товара за свой счет.



Чтобы воспользоваться гарантией на обувь, покупатель должен предъявить кассовый чек (его отсутствие не является основанием для отказа в удовлетворении требования потребителя, возможно наличие свидетеля) и саму обувь. Отсутствие упаковочной коробки, в которой продавался товар, не может служить препятствием к возврату обуви по гарантии. Претензия на возврат оформляется в 2-х экземплярах. Один из них направляется в организацию, в которой была совершена покупка, второй остается у покупателя.



Если работники магазина отказываются принять претензию, то ее можно выслать по почте письмом с уведомлением о вручении. Отказ от выполнения законных требований потребителя может стать причиной для рассмотрения спора в суде и возложения на продавца штрафа за отказ в своевременном удовлетворении законных требований потребителя.



По информации Роспотребнадзора.