От чего зависит размер налоговой выплаты для семей и куда обращаться

С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начинает прием заявлений на новую ежегодную семейную налоговую выплату. Это не пособие в классическом понимании, а возврат части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц.

Выплата предоставляется один раз в год, и право на нее нужно подтверждать ежегодно.

Право на семейную налоговую выплату имеют:

— работающие родители;

— усыновители;

— опекуны или попечители.

При этом все эти категории должны соответствовать следующим критериям:

— воспитывают двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно);

— являются гражданами РФ и постоянно проживают на ее территории;

— имели официальный доход в предыдущем году и уплатили с него налог на доходы физических лиц;

— не имеют задолженности по уплате алиментов;

— среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

При этом самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, не смогут получить данную выплату.

Размер выплаты индивидуален для каждого работающего родителя и зависит от суммы уплаченного за год налога.

Формула простая: берется сумма налога на доходы физических лиц, уплаченная родителем за год по ставке 13 процентов, из нее вычитается сумма, которая была бы уплачена при ставке 6 процентов. Разница и есть сумма выплаты.

Заявление на получение ежегодной семейной выплаты можно подать с 1 июня до 1 октября 2026 года. Подать заявление можно:

— через портал «Госуслуги» в электронном виде;

— лично в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства;

— через многофункциональный центр.

