Паводок и инфекции

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии напоминает, что весной, во время активного таяния снега, увеличивается вероятность попадания в водоёмы болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать различные заболевания.

Особенно это опасно, если недалеко от источника питьевого водоснабжения расположены свалки мусора, скотомогильники, нефтебазы, склады или предприятия по производству ядохимикатов и пестицидов. Родники и колодцы тоже являются ненадежными в эпидемиологическом отношении, так как их питание происходит, в основном, из незащищенных, расположенных рядом с поверхностью водоносных горизонтов.

Достаточно сложно спрогнозировать, насколько сильно будет загрязнена вода в паводковый период.

Какие заболевания могут возникнуть при употреблении загрязненной питьевой воды?

Брюшной тиф, паратиф, сальмонеллез. Эти инфекционные заболевания вызываются различными видами сальмонелл. В водоемы они могут попасть с водой, загрязнённой фекалиями животных. Бактерии поражают тонкий кишечник, вызывая кишечные расстройства с сильной интоксикацией, высокой температурой, сыпью, помрачением сознания. Сальмонеллы могут жить в речной воде около полугода, не гибнут при замерзании или высыхании. Уничтожить их можно кипячением или хлорированием воды.

Дизентерия. Дизентерийные бактерии поселяются в толстой кишке и выделяют токсины, которые разъедают слизистую кишки до кровоточащих язв. Поэтому для дизентерии характерны кровавый понос и острая боль в животе. В пресных водоемах бактерия шигелла, вызывающая кишечную инфекцию, может жить 3 месяца. При кипячении воды погибает мгновенно.

Лептоспироз. Это типично «водное» инфекционное заболевание. Возбудитель – спирохета лептоспира. Она попадает в воду в основном вместе с крысиным пометом. Заразиться можно как употребляя воду с лептоспирами, так и купаясь в «грязном» водоеме. Лептоспироз может протекать в двух формах – желтушной и безжелтушной. Обе проявляются высокой температурой, головной болью, болями в мышцах. При желтушной форме страдают печень и почки, наблюдается пожелтение кожи, белков глаз, слизистых, возникают кровотечения. Заболевание смертельно опасное: по данным ВОЗ, погибают от 35% больных. Лептоспиры очень живучи: в реке они могут жить до 5 месяцев, не боятся замораживания. Гибнут при хлорировании и подкислении воды, повышении температуры до 30 градусов, не выносят солнечного света.

Вирусный гепатит Е. Заболевание печени, возбудителем которого является вирус гепатита Е. Эпидемические вспышки, как правило, всегда связаны с водоёмами, загрязненными фекалиями животных (свиней, птиц, грызунов). К типичным симптомам заболевания относятся: небольшой жар (температура около 37,5°С), снижение аппетита, тошнота и рвота. Классическим признаком поражения печени является развитие желтухи (пожелтение кожи и белков глаз), потемнение мочи и бледный стул, увеличение печени.

Как избежать инфекционных заболеваний в паводковый период?

Употреблять воду из родников и колодцев для питьевых нужд и приготовления пищи только после ее обеззараживания (например, кипятить, применять бытовые фильтры высокой степени очистки);

Откачать жидкие бытовые отходы из выгребной ямы до начала паводка (если Вы проживаете в частном секторе);

Использовать для питья бутилированную воду;

Хорошо термически обрабатывать продукты;

Регулярно и тщательно мыть руки.

При возникновении симптомов острого инфекционного заболевания (повышение температуры тела, появление рвоты, жидкого стула и др.) не занимайтесь самолечением, а обращайтесь за медицинской помощью!

Управления Роспотребнадзора по Чувашии.