Маскировочные сети от серебряных добровольцев

После небольшого перерыва серебряные добровольцы Шумерлинского КЦСОН из Торханского территориального отдела вновь собрались всем составом. В этот раз они посвятили время плетению маскировочных сетей и изготовлению маскировочных костюмов.

Такие совместные встречи не только помогают поддерживать боевую готовность и навыки, но и укрепляют дружеские связи внутри команды.



Добровольцы с энтузиазмом работают над созданием качественной маскировки, понимая, насколько важна их помощь для безопасности и защиты бойцов. Все маскировочные изделия передадут в волонтерский центр «Группа поддержки ребят», которым руководит Валентина Долгова.



ШКЦСОН.