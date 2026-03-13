Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации Л.Ю. Михеевой о составе

общественной наблюдательной комиссии и об изменениях в нем, произошедших

за период с 01.08.2025 по 31.12.2025



В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местях принудительного содержания» общественная наблюдательная комиссия Чувашской Республики образована в правомочном составе (решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 29.08.2025 № 243-С).



Состав: Булыгина Ирина Евгеньевна, Иванова Ирина Геннадьевна, Ионов Алексей Михайлович, Трофимова Ирина Николаевна, Филиппов Игорь Юрьевич.



Местонахождение: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33, каб. 33.