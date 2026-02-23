Уважаемые жители Шумерлинского муниципального округа!

Дорогие ветераны, военнослужащие и будущие защитники Родины!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!



23 Февраля — это праздник мужества, чести и беззаветного служения Родине. В этот день мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь защите наших рубежей, и тех, кто своим ежедневным созидательным трудом вносит вклад в процветание и безопасность России.



Особые слова благодарности мы адресуем нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Ваш бессмертный подвиг всегда будет для нас примером истинного патриотизма.



Сегодня этот праздник обрел особый смысл. Наши земляки, участники специальной военной операции, вновь стоят на защите интересов нашей страны, проявляя стойкость и героизм, достойные дедов и прадедов. Мы гордимся каждым из вас и ждем вашего возвращения с победой!

Быть защитником — это не только воинский долг, но и почетная обязанность каждого мужчины беречь свою семью, малую родину и наше общее будущее.



Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мирного неба над головой и успехов во всех делах на благо Шумерлинского округа, Чувашии и всей России!



Глава Шумерлинского муниципального округа Альберт Ксенофонтов.