Дорогие соотечественники! Уважаемые военнослужащие и ветераны боевых действий!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Уже более века в России чествуют тех, кто стоит на страже нашей Родины, обеспечивая ее безопасность и суверенитет. Этот праздник поистине стал народным: в каждой семье его встречают с глубокой благодарностью ко всем посвятившим себя служению Родине.



Мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу не только нашей страны, но и всего мира.



Сегодня Россия вновь столкнулась с возрожденной идеологией ненависти и нацизма. Наши воины, участники специальной военной операции, достойно продолжают славные традиции по защите Отечества, проявляя мужество и отвагу. Они – наши герои, пример беззаветного служения Родине для подрастающего поколения.



Среди тех, кто не жалея себя отстаивает правду и справедливость, много защитников из Чувашии. Мы не забываем о них и делаем всё для их поддержки: 62 конвоя с гуманитарным грузом отправлены в зону проведения специальной военной операции за 4 года. Не остаются без внимания родные и близкие наших бойцов — им оказывается всесторонняя помощь и поддержка.



Сейчас, как никогда, наша страна нуждается в единстве и сплоченности перед лицом внешних и внутренних угроз. Мы обязательно сохраним ее целостность, отстоим свободу и права граждан. Ведь в нас живет внутренняя сила, основанная на многовековых традициях и любви к Родине. Именно она позволяет нам уверенно идти к поставленной цели – победе.



Уважаемые земляки! Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа и отваги. Теплые пожелания – вашим семьям и близким, которые являются для вас опорой и поддержкой.



С праздником! С Днём защитника Отечества!



Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Фото: freepik