Уважаемые коллеги, ветераны АО «КАФ»!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!



Хочу поблагодарить всех за вклад в наше общее дело, за командную работу и единство. Каждый из вас является важным сотрудником, независимо от должности.



Желаю, чтобы в 2026 году каждый из вас стал ближе к своей мечте и целям, реализовал себя как в работе, так и в личной жизни. Тёплого, праздничного уюта в новогоднюю ночь! Пусть ваша жизнь будет яркой, счастливой в кругу дорогих вам людей!



Генеральный директор АО «КАФ» Алексей Зименков.