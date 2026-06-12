Дорогие шумерлинцы, коллеги, друзья!

Шумерлинский завод специализированных автомобилей сердечно поздравляет вас с одним из главных государственных праздников – Днём России!



Эта дата имеет для нас особое значение. Она напоминает о великой истории нашей страны, о силе духа многонационального народа, который из поколения в поколение трудится на благо Родины. Для нас, заводчан, День России – это день, когда мы с гордостью смотрим на свою работу. Ведь сила страны — в труде каждого из нас.



В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в работе!

С праздником!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».