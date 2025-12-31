Дорогие жители Шумерлинского округа, коллеги, друзья!

Шумерлинский завод специализированных автомобилей сердечно поздравляет вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!



Уходящий год был наполнен трудом, достижениями и новыми задачами. Мы искренне благодарим всех шумерлинцев за доверие и поддержку, а также выражаем особую признательность сотрудникам АО «ШЗСА» — за профессионализм, ответственность, преданность делу и вклад в развитие предприятия и родного города. Благодаря вашему труду и сплочённости мы уверенно движемся вперёд.



От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, радости, исполнения заветных желаний и новых успехов во всех начинаниях. Пусть Рождество наполнит сердца светом, добротой и надеждой, а новый год станет годом новых возможностей и счастливых событий!

С праздником!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».