Уважаемые шумерлинцы!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!



Эти праздники дарят нам особенное настроение — веры в добро, надежды на лучшее и любви к своим близким. Они объединяют поколения, наполняют наши дома теплом и радостью, подводят итоги уходящего года и открывают новые горизонты.



Мы благодарим вас за труд, активную жизненную позицию и неравнодушие к судьбе Шумерлинского округа и родной республики. Пусть в наступающем году сбудутся ваши самые заветные мечты, а каждый новый день будет плодотворным и счастливым. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и благополучия!



Пусть новый год станет годом новых достижений, мира и согласия для всех нас и для всей России!



Заместитель председателя Госсовета Чувашии, председатель комитета по экономической политике,

бюджету, финансам и налогам Виктор Горбунов, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников.