Инициатива Главы Чувашии — благоустройство городов республики продолжается

В этом году по программе Главы Чувашии «Ниме — народный бюджет» уже реализовано более 80% проектов

Ремонт тротуаров в Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше завершен в среднем на 68%. О ходе реализации инициативы Главы Чувашии Олега Николаева на еженедельной планерке в Доме Правительства под руководством Сергея Артамонова сообщил и.о.министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Павел Корнилов.

В трёх городах республики планируется ремонт 97 тротуаров. Так, в Чебоксарах из 43 тротуаров работы завершены на 7, продолжаются работы на 32 объектах. За счет сэкономленных средств в ближайшее время планируется благоустроить еще четыре тротуара. Общий объём выполненных работ в столице составляет 58%.

В Новочебоксарске ремонт завершён на 13 из 40 тротуаров, работы ведутся на 24 объектах. На трёх тротуарах, благоустраиваемых за счет экономии, работы пока не начинались. Общая готовность — 87%.

В Канаше ремонт продолжается на всех 14 объектах, готовность оценивается в 43%.

На благоустройство всех тротуаров из республиканского бюджета в августе этого года было выделено 269,7 млн рублей: 160 млн рублей направлено администрации Чебоксар, 63,7 млн рублей – Новочебоксарска и 46 млн рублей – Канашскому округу. Общий объем финансирования с учетом средств местных бюджетов составил 320 млн рублей.

Также Павел Корнилов отчитался о завершении ремонта автомобильных дорог по программе инициативного бюджетирования. В этом году из 48 проектов, прошедших отбор, семь были направлены на ремонт дорог. Работы уже завершены на одной дороге в Чебоксарах (по ул. 4-я Южная и ул. В. Родионова), трёх в Канаше (по ул. 4-я Южная и ул. В. Родионова) и трёх в Алатыре (на городском кладбище, по ул. Троицкая и в переулке Лесном).

Напомним, в этом году по решению Главы Чувашии Олега Николаева программа инициативного бюджетирования в городах получила новое развитие: были расширены направления, увеличено финансирование и сняты ограничения по количеству проектов для ряда городов. На конкурсный отбор для участия в программе на 2026 год в Минстрой Чувашии поступило 305 проектов, 54 из которых – по направлению «Наши дороги». Окончательный список одобренных к реализации проектов будет опубликован после 13 ноября, а их выполнение запланировано на следующий год.

Ранее Олег Николаев отмечал, что программа «Ниме — Народный бюджет» становится инструментом, объединяющим людей и власть и помогающим комплексно решать задачи и делать Чувашию комфортной, современной и привлекательной для жизни.

«Среди жителей республики сложилась хорошая традиция активно участвовать в тех изменениях, которые они хотят видеть. Мы такие народные инициативы поддерживаем – обеспечиваем качественные улучшения среды наших городов и сел. И конечно, когда строится, например, новый ФАП, людям хочется, чтобы и рядом появились тротуары, газоны, чтобы картина преображения была полной. Программа «Ниме – народный бюджет» теперь позволяет обеспечить такие комплексные решения при создании различных объектов. Важно общими усилиями решать те задачи, которые нужны для развития каждой территории».

Всего же программа инициативного бюджетирования в 2025 году охватывает 1555 проектов. Общий объем финансирования народных инициатив составляет 3,2 миллиарда рублей. Наибольшее количество проектов реализуется по ремонту дорог, развитию сельской инфраструктуры и благоустройству села. Также активно реализуются проекты по направлениям «Твой выбор», «Удивительная вода» , «Детский мир» и «Территория спорта». В настоящее время реализовано 1 259 проектов (81% от общего количества проектов).

В рамках направления «Наши дороги» реализуется 585 инициативных проектов. На эти цели предусмотрено средства в сумме 977,6 млн рублей, в том числе 338,3 млн рублей за счет республиканского бюджета и 639,3 млн рублей – восстановленные (авансовые) средства 2024 года муниципальным округам для реализации в 2025 году. В 2025 году в рамках проектов инициативного бюджетирования планируется отремонтировать более 250 километров автомобильных дорог.

По состоянию на 23 октября работы завершены по реализации 478 проектов (81,7 % от общего количества по направлению «Наши дороги»). Полностью освоены средства в тринадцати муниципальных округах: Комсомольском, Красночетайском, Порецком, Шемуршинском, Алатырском, Ядринском, Батыревском, Мариинско-Посадском, Красноармейском, Ибресинском, Яльчикском, Янтиковском и Моргаушском.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Андрей Макушев подчеркнул важность своевременного завершения, до 1 декабря 2025 года, всех инициативных проектов и контроля за качеством выполненных работ.

Конкурсный отбор инициативных проектов на следующий год завершился 22 октября. Муниципалитеты представили 1 609 проектов на общую сумму 4,2 млрд рублей. Среди них:

— 689 проектов – «Наши дороги»,

— 254 проекта – «Благоустройство села»,

— 235 проектов – «Развитие сельской инфраструктуры»,

— 145 проектов – «Твой выбор»,

— 145 проектов – «Удивительная вода»,

— 82 проекта – «Территория спорта»,

— 59 проектов – «Мир детства и молодежи».

Сейчас ведется работа по проверке документов на соответствие требованиям. Заседание конкурсной комиссии для рассмотрения инициативных проектов состоится в середине ноября этого года.

Сергей Артамонов поручил Минстрою Чувашии и администрациям округов предусматривать благоустройство территорий после ремонтов тротуаров. «Часто так бывает: тротуары новые уложили, а вокруг – посев травы не провели. Прилегающая территория должна быть благоустроена – остаться выровненной, ухоженной, озеленённой. Предлагаю этот нюанс учесть в последующие годы», – сказал премьер-министр.

Также на совещании обсудили риски по ремонту дорог в Новочебоксарске. Один из подрядчиков ещё не приступил к работам по нескольким объектам: ул. Силикатная д. 16 — МБОУ СОШ №11, ул. Силикатная, д.18; ул. Советская, д. 5, вдоль «Политехнического техникума»; ул. Советская, д. 5 вдоль «Политехнического техникума» до МБОУ СОШ №9. «Ведется претензионная работа, думаем над расторжением контракта трех объектов, которые еще не начаты, и передачи этих объектов другим подрядчикам», – обозначила врип главы Новочебоксарска Ольга Матина.

«Если вы приняли решение расторгнуть контракт, подойдите к вопросу взвешенно. Надо обсудить со всеми: жильцами, депутатами, и быстрее принять решение. Не тяните, чтобы не получилось, что расторгли, а потом месяц-два-три ищете подрядчика, а сроки все ушли. В ноябре-декабре уже тротуары строить не совсем правильно», – обозначил Сергей Артамонов.

Также Председатель Правительства обратил внимание на округа, где отмечается низкое освоение средств по проектам инициативного бюджетирования – это Цивильский, Вурнарский, Аликовский. Главы муниципалитетов поделились, что это связано с уточнением бюджета и проверкой документации, рисков нет.

«Видите же, коллеги, условия для всех были созданы одинаковые. Но у кого-то выполнение — 90%, а у кого-то большое отставание. Деньги нужно осваивать. Прошу ускориться», – подытожил премьер-министр.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.