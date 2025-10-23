Глава Чувашии передал муниципалитетам новую коммунальную технику от «Промтрактора»

23 единицы новой коммунальной техники пополнили хозяйства городских и муниципальных округов Чувашской Республики. Мероприятие прошло в рамках инициативы Главы Чувашии Олега Николаева по обновлению парка техники для поддержания чистоты и порядка в городах и селах республики. Общая стоимость переданной техники, которая была приобретена у одного из ведущих предприятий республики — Концерна «Тракторные заводы», составила 92 млн рублей. Каждый из городских и муниципальных округов получил по современной машине.

Решение о закупке конкретных моделей было принято по итогам совместной работы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии с местными администрациями. Специалисты сформировали перечень доступной техники Концерна «Тракторные заводы» и выбрали наиболее эффективные и подходящие для нужд региона модели.

Передаваемая муниципалитетам техника — коммунальная машина, изготовленная на базе универсального колесного трактора «Агромаш 90ТК», обладает высокой функциональностью. Комплектуемая навесным и прицепным оборудованием, она предназначена для комплексного применения в дорожно-строительной и коммунальной сферах, в сельском хозяйстве, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных, транспортных и уборочных работ. Серийное производство колесных тракторов налажено «Заводом «Агромаш» в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0).

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев ранее отмечал, что данный специальный инвестиционный контракт направлен на создание глубоколокализованного производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности, что позволит создавать рабочие места и увеличивать налоговые отчисления в бюджет региона.

Новая техника позволит значительно ускорить работы по уборке улиц, улучшить состояние дорог и придомовых территорий, а также положительно скажется на экологической обстановке в населённых пунктах, повышая общий комфорт жизни населения в республике.

Отметим, что продукция Концерна «Тракторные заводы» неоднократно удостаивалась высоких наград, таких как «100 лучших товаров России» и Золотой знак качества «Всероссийская марка III тысячелетия», что подтверждает её высочайшее качество и конкурентоспособность.