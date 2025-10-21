В 3 раза увеличится протяженность ремонтируемых  республиканских дорог

В 2025 году общий объем средств Дорожного фонда составил более 9 млрд рублей, из которых субсидия из федерального бюджета – почти 1,5 млрд рублей, финансирование из республиканского бюджета в размере – более 7,6 млрд рублей. На 17 октября 2025 года кассовое исполнение составляет 5,7 млрд рублей, что соответствует 63,2% от планового объема. Протяженность ремонта региональной сети автомобильных дорог увеличилась в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. В текущем году дорожные работы ведутся с опережающим темпом кассового исполнения на 1,1 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

В том числе на реализацию проектов инициативного бюджетирования в этом году из республиканского бюджета предусмотрено 349 млн рублей, запланировано 259 дорожных объектов. На сегодняшний день освоено 72,1% (244 млн рублей) от общего объёма финансирования на 2025 год.

На 2025 год запланировано проведение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 530 км: 310 км с асфальтовым покрытием и 220 км грунтовых дорог.

В Чувашии реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого перед Минтрансом Чувашии стоит цель по увеличению доли региональных дорог в нормативном состоянии до 50%, а внутри Чебоксарской агломерации – до 85,1%.

На сегодняшний день освоение бюджетных средств осуществляется следующим образом:

содержание и ремонт региональных и местных дорог: 4868,4 млн рублей (67%) из запланированного объема в 7 266,1 млн рублей;

строительство и реконструкция: освоено 511,3 млн рублей (37,9%) из общей суммы в 1 348,2 млн рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.