В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью! » сотрудники полиции и представители общественности встретились со студентами-иностранцами

Важные аспекты для предупреждения правонарушений со стороны студентов-иностранцев на площадке Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова «Открытый диалог» сотрудники МВД по региону обсудили как с приезжими, так и с администрацией вуза и общественностью.

Оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков Валерия Скороход предупредила студентов 3-4 курсов об ответственности за участие сбыте запрещенных веществ, привела примеры, когда граждане дальнего зарубежья пытались заработать, оборудуя в Чувашии тайники-закладки с наркотиками и чем для них это закончилось. Наркополицейский и студенты обсудили также негативные последствия употребления подобных веществ и меры реагирования на попытки вовлечь в преступный бизнес.

Ключевые факторы противодействия экстремизму, такие как повышение уровня медиаграмотности, диалог культур и укрепление правовых знаний – обозначил и оперуполномоченный по особо важным делам Центра по противодействию экстремизма Дмитрий Афанасьев, напомнив основные правила обращения с информацией в виртуальном пространстве.

Начальник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции Мария Черпакова обратила внимание иностранных граждан на необходимость своевременного продления разрешительных документы и условия осуществления трудовой деятельности вне учебных часов.

Представители паспортно-визового сервиса проконсультировали участников встречи о предоставляемых государственных услугах.

От общественности с иностранцами пообщались член Духовного управления мусульман Илдус Зейнетдинов и имам Чебоксарской мечети Хабир хазрат Ханов, которые подчеркнули важность гармоничного сочетания духовного совершенствования и профессиональной подготовки, призывая бережно относиться к культурным традициям и религиозным убеждениям окружающих.

С возникающими вопросами студентов призвали обращаться в отдел социокультурной адаптации и интеграции иностранных обучающихся, действующий при вузе.

Источник: 21.мвд.рф